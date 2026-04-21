悚！帶恆河水回台「長不明菌體」 台男挨轟急搭機飛印度倒回

被印度人視為聖河的「恆河」。（美聯社資料照）

不少民眾出國旅遊後，會購買或攜帶充滿當地特色的紀念品回國。然而近期傳出，一名台灣男子今年去印度，使用塑膠瓶裝了2瓶來自「恆河（Ganges River）」的河水帶回台灣，事隔1個月左右，他發現瓶中河水變得很混濁，瓶底甚至長滿不明細菌，他將詭異畫面分享到社群網路，引爆全網炎上譴責。

據了解，一名男網友10日在社群平台Threads分享一段影片，畫面展示一個裝著有些綠黃色液體的塑膠瓶。原PO解釋，他今年3月去印度觀光，途中經過被印度人視為「聖河」的恆河，決定用塑膠瓶裝一些河水當成旅途紀念品，沒想到將它帶回台灣1個月左右，瓶內的河水就開始長出不少類似海藻或病菌的不明物體。

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影片曝光後，吸引近170萬人次瀏覽，許多網友對此憂心不已，因為恆河不僅以印度重要宗教信仰聖地與觀光景點聞名，每年有不少印度把骨灰或屍體拋入河中，以及在近年將大量家庭、工廠等污染廢水直接排入其中，導致恆河污染程度相當嚴重，河水中的大腸桿菌嚴重超標，若直接飲用或沐浴皆有極高的感染風險。

眾人擔心原PO亂倒，恐出現傳染性疾病等危機，對此紛紛留言抨擊其行為，「有人可以幫忙標註海關或疾管署嗎」、「壞人絞盡腦汁不如蠢人靈機一動」、「記得煮沸再倒掉，台灣農業會感謝你」、「但凡是河水都有機會長，但恆河水的特點是大腸桿菌超標」、「恆河裡的病菌台灣也許沒有，你可能已經帶了病菌入境台灣了」、「洗澡水+清潔劑+排泄物+骨灰+垃圾，你確定這是可以當紀念品的東西？」。

收到排山倒海的抗議後，原PO在15日發文更新後續，透露自己帶著這些河水搭機飛印度，最終在瓦拉納西（Varanasi）的河畔，將這些河水全數倒回恆河之中。原PO也為自己帶給大眾恐慌的行為致歉，並提到印度友人得知此事後，在第一時間極力苦勸他把河水倒回恆河，因為印度人相信恆河存在著亡者靈魂，若有人擅自把河水裝走，等於也把「人的靈魂」裝走，這樣會讓亡者無法好好安息離去。

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