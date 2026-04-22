04/22各報重點新聞一覽

總統府昨舉行臨時記者會，說明出訪遇中國干預而緊急延緩，圖為總統府秘書長潘孟安。（記者田裕華攝）

自由時報

非洲3國突撤回飛航許可 中國強力打壓 賴暫緩出訪史瓦帝尼

總統府昨指出，賴清德總統原定今日出發前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，但因專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國臨時取消飛航許可，國安團隊評估元首、訪團及飛航安全等，決定行程暫緩。面對中國介入，賴清德說，威脅與打壓，都無法改變台灣走向世界的決心，也無法否定台灣為國際社會作出貢獻的能力。

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蕭旭岑：國民黨有人長期A錢 自清稱「不能因此以為我也會做一樣的事」

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑違反財政紀律，蕭十七日上節目受訪稱「有人過去長年利用許多機會去A錢跟收回扣，黨內人盡皆知，別以為我在馬英九旁邊也會做一樣的事情」。對此，國民黨不回應。民進黨立委吳思瑤則表示，國民黨副主席蕭旭岑吃了誠實豆沙包，是否印證了吃錢、A錢就是國民黨的文化？

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抖內女主播欠債 中士淪共諜判12年

前陸軍馬防部運輸中士孫楚荃三年多前沉迷網路直播，因重金抖內女主播導致積蓄耗盡並積欠地下錢莊債務，竟鋌而走險，收取約六萬多元報酬洩露軍事機密，被高檢署聲押獲准並起訴求刑十二年。高等法院昨宣判，孫男應執行十二年徒刑，褫奪公權六年，沒收犯罪所得六萬多元；可上訴。

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聯合報

非洲3國突撤飛航許可 賴總統取消出訪史瓦帝尼

賴清德總統原訂今天出訪非洲友邦史瓦帝尼，總統府昨天傍晚臨時宣布，由於中國當局以經濟脅迫等強力施壓，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量飛航安全等因素，總統出訪行程暫緩。這也是我國首度因為陸方打壓，臨時取消總統出訪友邦行程。

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二戰後首度 日本允許殺傷性武器出口

彭博資訊報導，日本政府廿一日修訂「防衛裝備移轉三原則」及其運用指引，廢除原本僅限救難、運輸等用途的「五類型限制」，是二戰後首度允許向海外出售具殺傷力武器，象徵重大政策轉向。

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中國時報

總統取消出訪史瓦帝尼

賴清德總統原訂今（22）日清晨率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，但總統府昨傍晚緊急宣布，總統專機原規畫航經的3國在中共施壓下，無預警取消專機飛航許可，國安團隊在安全考量下，決定暫緩行程，另指派特使前往史國，這是我總統首次在出訪前夕宣布取消行程，朝野皆感錯愕。

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擺脫戰後和平憲法 日本允出口殺傷性武器

日本首相高市早苗政府21日敲定，廢除限定武器出口用途的「5類」規定，原則上允許出口具有殺傷能力的武器，包括護衛艦、飛彈等。這是日本在安保政策上的重大轉變，進一步擺脫二戰後奉行的和平主義。

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前馬英九基金會執行長蕭旭岑十七日上節目受訪稱「有人過去長年利用許多機會去A錢跟收回扣，黨內人盡皆知，別以為我在馬英九旁邊也會做一樣的事情」。（資料照）

前陸軍馬防部運輸中士孫楚荃（左，著黑衣）涉洩露軍事機密，高等法院昨宣判應執行十二年徒刑。（記者楊心慧攝）

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