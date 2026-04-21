改善季節性缺工！農業技術團赴歸仁觀摩綠竹筍實作

歸仁綠竹筍啟動運銷，農業技術團在集貨場觀摩。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁五寶之一的綠竹筍正值採收，產銷班今天啟動集貨，農業技術團成員專程觀摩、見習，從早上的實作到下午的講座，進行相關人力發展的教育訓練，未來將透過媒合，分派至有需要的場域，協助改善季節性缺工問題。

觀摩地點在歸仁沙崙由區農會蔬菜第3產銷班供貨的宋德商行，技術團一早到訪，先展開田間操作，包含綠竹筍的清洗、分級、裝箱，磨練實務經驗，接續為合理化施肥、病蟲害防治，以及採後處置與預冷等課程內容，20名成員都認為很有收穫。

請繼續往下閱讀...

歸仁區農會蔬菜第3產銷班員王秋淋表示，綠竹筍是各種筍類中單價最高的，被譽為「黃金筍」，又有「綠寶石」之稱，一般南部多在母親節到端午之間進入量產，今年採收時程延遲約半個月，目前單日到貨量僅2千台斤，但行情也比以往同期略好，增加約1成；分級、裝箱後，將運銷國內各通路。

王秋淋的祖父輩就開始栽種綠竹筍，他是第三代，已經完全接手，由於到貨有限，原本區分7級，暫時區分4級，量少價揚，現階段的批發行情，各級平均每斤逾90元，最頂級則上衝至200元。

歸仁區農會總幹事翁淑雲提到，綠竹筍與釋迦、秈米、草莓，以及活水菱角等，並列地方產業五寶，栽培面積超過200公頃，因收成品質好，已建立市場口碑，深受消費者喜愛。

歸仁綠竹筍進入採收期，產銷班啟動集貨作業。（記者吳俊鋒攝）

農業技術團觀摩歸仁綠竹筍集貨場，並展開實作。（記者吳俊鋒攝）

農業技術團直接到歸仁綠竹筍集貨場教育訓練，從清洗工作開始見習。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法