會考將屆 金門金城國中吉祥供品「消波塊」、「肉粽角」一物雙意

金城國中祈福的吉祥供品多了1項寓意「包中」的文創品—消波塊。（記者吳正庭攝）

國中教育會考5月中旬登場，金門縣金城國中校長謝志偉與家長會會長洪毓惠等人前往供奉魁星爺的古蹟「奎閣」，祈祝考生順利，校方祈福的吉祥供品中，今年多了1項寓意「包中」的文創品—「肉粽角」。

謝志偉說，祈福吉祥物中，有象徵平安與好運的蘋果、讓學生聰明精算的蔥蒜、考運旺旺的鳳梨、金榜題名的香蕉、考試包中的包子、粽子、得高分的發糕、文思泉湧的礦泉水，今年還多了1個由全國唯一官窯金門陶瓷廠推出的文創品消波塊，取其台語「肉粽角」諧音寓意「包中」。

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金門陶瓷廠廠長林蔚尚說，消波塊象徵的意思不只包中，也有消除煩腦、放下罣礙之意，帶在身邊猶如定海神針，不管遇到什麼阻礙，都能逢凶化吉，心中也能不起波瀾。

謝志偉說，會考將屆，9年級導師代表與家長會會長洪毓惠、委員沈毓琦、總幹事吳明姿等人，前往有近180年歷史的魁星樓舉行會考祈福典禮，盼魁星爺庇佑城中9年級學子金榜題名。

城中準備的蔥蒜、象徵文思泉湧的礦泉水、粽子等吉祥供品。（記者吳正庭攝）

金城國中忙著將送給學子的文房四寶等物品「過火」。（記者吳正庭攝）

金門奎閣建成於一八三八年，是金門縣定古蹟。（記者吳正庭攝）

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