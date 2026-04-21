開發牛糞蚊香、肥料球及燃料棒 彰化陝西國小奪環教冠軍

彰化縣秀水鄉陝西國小榮獲教育部「114學年度學校環境教育實作競賽」國小組冠軍。（圖由教育部提供）

明（22）日是世界地球日，彰化縣秀水鄉陝西國小榮獲教育部「114學年度學校環境教育實作競賽」國小組冠軍，學生針對在地乳牛養殖衍生的牛糞問題，透過科學實驗與實地調查，成功開發出牛糞蚊香、肥料球及燃料棒等再生產品，有效改善環境也創造經濟價值，並結合社區力量與社群媒體推廣，展現環境教育從校園走向在地實踐的行動力。

教育部資科司副司長邱仁杰表示，這屆競賽參與規模再創新高，共計139組作品、逾700名師生投入，呈現各校在環境教育領域的多元創新成果。

請繼續往下閱讀...

國中組冠軍為宜蘭縣立復興國中，長期關注深溝地區生態，累積超過600筆生物調查數據，系統性分析人工與天然水體對生物多樣性的影響，並實際參與外來種移除行動，將保育理念轉化為具體行動。

教育部資科司科長連杉利說明，除了頒發國小及國中組前3名外，也設立「環境教育創新特別獎」及「資源循環特別獎」等，鼓勵學校深化實作與跨域整合，雲林縣華南實驗國小與宜蘭縣岳明國中小獲得創新特別獎，華南實小以「四季螺旋課程」引導學生從觀察在地物種出發，延伸至服務學習與公共倡議；岳明國中小則透過「暗夜精靈2.0」計畫，運用超聲波技術進行蝙蝠生態調查，建構公民科學資料。

各校也在資源循環方面展現創意實踐，新北市竹圍國小將廢棄桌椅再製為教學教具；屏東縣玉光國小研發以落葉與剩飯製成的可分解育苗盆；宜蘭國中推動「校園惜食大作戰」，並開發果渣再生產品；彰化縣線西國中則將廢棄喇叭改造成藍牙音響，結合科技與環保理念。

邱仁杰指出，環境教育已從知識傳授走向行動實踐，學生透過探究與實作，不僅培養問題解決能力，也深化對在地環境的關懷，教育部將持續推動「減碳、零廢、創能、復綠」4大淨零綠校園行動策略，培養具備永續意識與實踐能力的下一代公民，共同邁向環境永續的未來。

宜蘭縣立復興國中榮獲教育部「114學年度學校環境教育實作競賽」國中組冠軍。（圖由教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法