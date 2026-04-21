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    首頁 > 生活

    屏東銀閃閃廚藝競賽 志工化身「黑白大廚」展手藝

    2026/04/21 16:48 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣社區照顧關懷據點廚房志工參加銀閃閃廚藝競賽，賽前認真在賣場挑選食材。（記者羅欣貞攝）

    屏縣社區照顧關懷據點廚房志工參加銀閃閃廚藝競賽，賽前認真在賣場挑選食材。（記者羅欣貞攝）

    屏縣舉辦銀閃閃廚藝競賽，社區關懷據點的廚房志工們一展好手藝。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣舉辦銀閃閃廚藝競賽，社區關懷據點的廚房志工們一展好手藝。（圖由屏東縣政府提供）

    內埔鄉東寧社區發展協會以健康舒味匯奪得金質獎。（圖由屏東縣政府提供）

    內埔鄉東寧社區發展協會以健康舒味匯奪得金質獎。（圖由屏東縣政府提供）

    萬丹鄉興全社區發展協會以割稻飯湯榮獲銀質獎。（圖由屏東縣政府提供）

    萬丹鄉興全社區發展協會以割稻飯湯榮獲銀質獎。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣15處社區照顧關懷據點廚房志工們，今（21）日齊聚一堂，參加縣府舉辦的「銀閃閃廚藝競賽．據點天天出好菜」活動，參賽者化身「黑白大廚」展現手藝，經過競爭激烈，最後由內埔鄉東寧社區發展協會奪得金質獎。

    今日競賽由屏東縣長周春米擔任關主，公布料理必須融入的屏東在地食材並為比賽鳴笛起跑，15隊志工隨即湧入賣場，在限定時間與預算內挑選健康新鮮的食材，完成採購後，移師大仁科技大學廚藝教室進行料理競賽，從食材處理到擺盤呈現，展現社區據點志工的創意與實力。

    周春米表示，感謝社區據點志工長期投入長者共餐服務，「銀閃閃廚藝競賽」呈現志工們平日為長者準備的用心料理，本次活動與全聯福利中心合作，提供屏東在地食材，包括辣椒、秋葵、番茄、苦瓜及香菜，讓參賽隊伍運用當地特色食材發揮創意。

    今日競賽由專業評審團依食材衛生、營養搭配、料理創意及擺盤設計等面向評選，經過激烈競爭，最後由內埔鄉東寧社區發展協會奪得金質獎，萬丹鄉興全社區發展協會拿下銀質獎，竹田鄉糶糴社區發展協會獲得銅質獎。

    屏縣府社會處表示，2025年全縣據點已為近80萬人次提供共餐服務，背後仰賴眾多志工長期默默付出，為提升備餐專業能力，今年於屏北、屏中及屏南辦理3場次培訓課程，涵蓋食品安全衛生及營養搭配，共有210位志工參訓，持續強化據點服務品質。

    社會處指出，社區照顧關懷據點不但是長者聚會的場所，更是健康促進與社會參與的重要平台，透過競賽與培訓並行，讓志工成為健康飲食的推動者，落實在地老化、健康老化與活躍老化理念，也讓社會大眾看見這群默默付出的「社區大廚」，共同打造溫暖友善的高齡生活環境。

    屏東縣長周春米賽前擔任關主，公布競賽料理中必須融入屏東在地食材，包含萬丹有機香菜、鹽埔有機辣椒、高樹秋葵、鹽埔苦瓜及牛番茄等。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米賽前擔任關主，公布競賽料理中必須融入屏東在地食材，包含萬丹有機香菜、鹽埔有機辣椒、高樹秋葵、鹽埔苦瓜及牛番茄等。（記者羅欣貞攝）

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