「功能性益生菌之父」許庭源 今獲頒全球熱愛生命獎章

「功能性益生菌之父」許庭源（中）今日獲頒全球熱愛生命獎章。（周大觀文教基金會提供）

周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，表揚長期致力於醫療創新與生命關懷的典範人物。今（2026）年第29屆全球熱愛生命獎章得主之一、被譽為「功能性益生菌之父」的許庭源，於今（20）日提前獲頒獎章，並以「尋找沒有傷害的藥」為題分享其醫療理念。

周大觀文教基金會創辦人周進華指出，「全球熱愛生命運動」倡議「和自己好、和別人好、和地球好」，29年來已表揚來自七大洲、86個國家、487位得主。今年入選的生命鬥士，預計於9月齊聚台北，與總統賴清德進行生命對話，持續推廣關懷生命與公益理念。

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許庭源為高禾醫院創辦人暨榮譽院長，專長小兒過敏、微生物與免疫學，同時具備中醫與西醫背景。他長期推動功能性益生菌療法，致力於整合中西醫觀點，強調以低傷害、預防導向的方式改善健康狀況，提出「尋找沒有傷害的藥」作為核心理念。

周進華表示，許庭源長期投入醫療創新，擁有多項國際專利，並提出「3R醫療照護品質」概念，包括舒壓、回春與再生，強調從生活調整到醫療介入的全方位照護，他早年創立診所推廣預防醫學觀念，之後成立醫院，引進功能醫學檢測、再生醫學及AI醫療設備，朝整合醫學與精準醫療發展。

基金會指出，今年從全球3795位候選人中選出得主，許庭源以結合醫學專業與創新實踐脫穎而出，其研究與臨床應用，不僅著重疾病治療，也強調提升整體健康與生活品質，為醫療發展提供新的方向。

周進華表示，透過表揚各領域對生命有所貢獻的人物，期望讓社會看見不同形式的生命價值，並鼓勵更多人投入關懷與創新行動。基金會也呼籲民眾以電子發票捐贈支持公益，持續匯聚社會善意，推動全球關懷生命的行動。

「功能性益生菌之父」許庭源（第一排右三）今日獲頒全球熱愛生命獎章。（周大觀文教基金會提供）

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