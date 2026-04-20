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    首頁 > 生活

    教育部設4/20性別平等教育日 各大學創意活動齊發

    2026/04/20 14:03 記者林曉雲／台北報導
    國立中山大學運用影展、繪本與桌遊等方式，深化對多元家庭與身體界線的認識。（圖由教育部提供）

    國立中山大學運用影展、繪本與桌遊等方式，深化對多元家庭與身體界線的認識。（圖由教育部提供）

    教育部將每年的4月20日訂為「性別平等教育日」，補助大專校院自3月至6月辦理多元活動以推動性平理念。其中，國立政治大學舉辦跨性別真人圖書館與變裝皇后對談，促進交流；國立中央大學推動「性別平等許願樹」，蒐集學生對校園友善空間的建議；國立暨南國際大學則辦理同志平權歷史特展。

    各校活動展現高度創意與多元特色，國立成功大學舉辦「台南粉紅點」系列活動，透過市集與舞台演出促進校園對多元性別的理解與接納；國立陽明交通大學及國立高雄師範大學則結合音樂藝術與影展，將性平議題融入校園公共空間，強化學生參與。

    在教學與對話深化方面，世新大學透過微短片創作與座談，促進師生對性別特質與生命經驗的理解與反思。針對不同領域需求，國立台灣體育運動大學辦理多元性別工作坊，挑戰運動領域的性別刻板印象；聖母醫護管理專科學校則將性平教育延伸至鄰近小學，推動社區連結。

    此外，國立台南大學透過電影賞析，引導學生思考性別光譜與自我認同；國立清華大學結合學生社團探討變裝文化；國立高雄餐旅大學則以園遊會形式推廣性平概念。包括國立中山大學、國立聯合大學等校，也運用影展、繪本與桌遊等方式，深化對多元家庭與身體界線的認識。

    教育部學特司科長林沛雨指出，教育部於2023年設立「性別平等教育日」，旨在透過制度化推動，使4月20日成為固定的公共提醒，深化校園與社會對性別議題的理解，透過各校持續辦理活動，不僅提升對不同性別特質與認同的尊重，也讓性別平等逐步內化為日常生活中的價值實踐，打造更包容且多元的教育環境。

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