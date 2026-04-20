NPOchannel集食送愛攜手新生活促進會 募集母親節蛋糕送弱勢家庭

NPOchannel公益平台創辦人張幼霖（右）贈送母親節蛋糕給新生活的課輔班 由新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如代表受贈。（記者翁聿煌攝）

母親節將屆，守護北海岸弱勢家庭的新生活社會福利發展促進會，結合NPOchannel公益平台推動「集食送愛」行動計畫「2026母親節蛋糕．聯合募集」，希望募集足量的蛋糕，送給弱勢家庭，讓這些被社會遺忘的平凡母親，也能享有一份母親節的祝福。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如表示，母親的愛無所不在，尤其弱勢家庭的母親，往往必須撐起生活的重擔，晚睡早起，每天為孩子奔忙，卻忘了自己。像協會裡的課輔班家長，有的是身兼多份零工的單親媽媽，有的是隔代教養的阿嬤，還有許多咬牙苦撐家計的新住民母親，對她們來說，只要孩子溫飽，好好讀書上進，便是最大的回報，從不敢奢望能「過母親節」吃份蛋糕。

請繼續往下閱讀...

羅素如表示，感謝NPOchannel公益平台創辦人張幼霖於日前先送一批蛋糕到課輔班給學生，不僅請學生帶回家幫母親過節，也請孩子享用一份起司蛋糕，協會的課輔班是專為弱勢兒少所成立，因為家庭經濟的關係，他們課後無法到一般的安親班，因此由協會聘請老師和志工，一起幫孩子複習輔導。

張幼霖表示，NPOchannel公益平台創立於2012年，「集食送愛」行動計畫係與7-ELEVEN合作，透過藉由全台門市通路與網站進行募集，並結合地方食物銀行，「2026母親節蛋糕聯合募集」是行動計畫之一，所募集的蛋糕，會全部捐贈給北中南一些具有公信力和口碑的社福團體，送給弱勢家庭，相關訊息請上NPOchannel官網 「2026母親節蛋糕．聯合募集」。

新生活課輔班老師請孩子將蛋糕帶回家送給母親。（記者翁聿煌攝）

新生活課輔班的孩子在老師的指導下，親製母親節卡片。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法