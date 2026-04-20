竹北「陌上花開」 5/1~5/3向日葵花海接力綻放

竹北「陌上花開」波斯菊同心圓花海。（圖由攝影家許釗滂提供）

新竹縣竹北市春季盛事「陌上花開」，攝影家許釗滂用鏡頭捕捉波斯菊同心圓花海的繽紛，成為民眾打卡熱點；市公所今日預告，金黃色向日葵花田將於5月1日至5月3日接力綻放，同步推出「春日慢宴」野餐體驗和陌上觀星，邀請大小朋友來一趟千人午茶浪漫饗宴！

「陌上花開」首波活動上週末登場，竹北市長鄭朝方戴上話題遊戲角色「皮克敏」頭飾，以輕鬆方式與市民互動，為花海增添活潑氛圍，也拉近與親子族群的距離。隨著波斯菊花期轉換，大片金黃色向日葵花海將於勞動節連假接力綻放，以明亮飽滿的色彩延續春日風景。

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鄭朝方表示，希望透過雙花期的創意設計與生活感的融合，邀請親子共遊，並透過社群分享，讓更多人看見竹北的城市活力與溫度。今年也特別在花田加入星夜小徑，延伸賞花時段，讓市民能在夜晚的微風中，享受不同於白天的花海景致，營造更豐富的生活體驗。

同時，第二波活動推出「春日慢宴」野餐體驗，由早午餐品牌桃司廚與山食及煉瓦良茶接力規劃餐點，搭配風格飲品，打造兼具味覺與美感、貼近在地風味的春日饗宴。餐食組採事先報名制，可獲質感餐具，讓賞花記憶延續至日常生活。

​活動最後一天下午3點至6點，公所特別規劃「向日葵採摘活動」，邀請市民親手將春天的色彩帶回家。當日下午點開放排隊領取號碼牌，總計開放1000位名額，額滿為止。此外，報名「陌上星空」觀星活動的市民可獲得好禮多選一，未及時報名的朋友，也歡迎5月1日、2日晚上7點40分一同參與。

竹北「陌上花開」粉嫩繽紛的波斯菊花海，滿滿的春意，近日成為打卡熱點。（圖由攝影家許釗滂提供）

竹北「陌上花開」波斯菊花海搭配燈飾和牧草牆柱，一整個超好拍。（圖由攝影家許釗滂提供）

攝影家許釗滂捕捉的竹北「陌上花開」波斯菊花海。（圖由攝影家許釗滂提供）

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