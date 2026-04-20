曾文水庫蓄水率跌破2字頭 南化水庫低於4成

上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已低於18%。（記者吳俊鋒攝）

由於去年入冬以來集水區降雨偏少，加上一期稻作持續供灌，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率已跌破2字頭，剩約「18趴」；供應民生用水的南化水庫，蓄水率也低於4成。

根據農田水利署嘉南管理處規劃，一期稻作供灌預計至5月中、下旬，會依照現地降雨狀況，進行滾動檢討，全力節水。氣象預報會有鋒面接近並通過，水利署南區水資源分署表示，人工增雨團隊持續守視相關動態，如有適當施作條件，會立刻通知各單位進行。

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今年以來，南化水庫透過甲仙攔河堰，從高雄旗山溪越域引水，累積僅約260萬立方米，挹注有限，曾文水庫啟動聯通管，適時支援。曾文水庫目前持續透過曾文南化聯通管，每天送水20萬立方米到南化淨水場，以減少南化水庫的出水，全力蓄存。

現階段高雄也北送清水支援，每天約12萬立方米；南水分署積極調度下，目前台南地區供水正常。

南水分署觀測，截至今天中午12點，曾文水庫的水位標高201.11公尺，蓄水率17.98%，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.3億立方米。南化水庫的水位標高為167.53公尺，有效蓄水量3374萬立方米，蓄水率39.59%；南水分署籲請民眾持續節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

上游降雨偏少，南化水庫的蓄水率也低於4成。（記者吳俊鋒攝）

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