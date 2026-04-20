為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    曾文水庫蓄水率跌破2字頭 南化水庫低於4成

    2026/04/20 12:28 記者吳俊鋒／台南報導
    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已低於18%。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已低於18%。（記者吳俊鋒攝）

    由於去年入冬以來集水區降雨偏少，加上一期稻作持續供灌，國內規模最大的曾文水庫，蓄水率已跌破2字頭，剩約「18趴」；供應民生用水的南化水庫，蓄水率也低於4成。

    根據農田水利署嘉南管理處規劃，一期稻作供灌預計至5月中、下旬，會依照現地降雨狀況，進行滾動檢討，全力節水。氣象預報會有鋒面接近並通過，水利署南區水資源分署表示，人工增雨團隊持續守視相關動態，如有適當施作條件，會立刻通知各單位進行。

    今年以來，南化水庫透過甲仙攔河堰，從高雄旗山溪越域引水，累積僅約260萬立方米，挹注有限，曾文水庫啟動聯通管，適時支援。曾文水庫目前持續透過曾文南化聯通管，每天送水20萬立方米到南化淨水場，以減少南化水庫的出水，全力蓄存。

    現階段高雄也北送清水支援，每天約12萬立方米；南水分署積極調度下，目前台南地區供水正常。

    南水分署觀測，截至今天中午12點，曾文水庫的水位標高201.11公尺，蓄水率17.98%，但連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.3億立方米。南化水庫的水位標高為167.53公尺，有效蓄水量3374萬立方米，蓄水率39.59%；南水分署籲請民眾持續節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

    上游降雨偏少，南化水庫的蓄水率也低於4成。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，南化水庫的蓄水率也低於4成。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播