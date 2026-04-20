貓派超過狗派！飼養家貓174萬隻大增近33％ 首度超越家犬

農業部公布2025年家犬家貓數量調查，家貓數量首度超過家犬。（資料照）

貓派首度超越狗派！農業部今（20日）公布2025年全國家犬、家貓飼養數量結果，最新家犬隻數約146萬隻，相比上一期調查的148萬隻減少1.2%，家貓數量為174萬隻，比上一期調查增加約43萬隻，漲幅達32.8%，這次國內家貓飼養數量首度超越家犬數量。

農業部每2年做一次國內家犬家貓飼養數量，動保司公布2025年全國家犬家貓飼養數量推估結果，全國推估家犬數量為146萬2528隻，比2023年的148萬637隻減少1萬8109隻，全國家貓數量為174萬2033隻，比2023年的131萬1449隻增加43萬584隻，動保司表示，經國人飼養2隻或以上家犬比例與2023年調查相比無明顯差異，飼養2隻或以上家貓比例則較以往調查增加，也使得家貓飼養總數明顯增加。

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動保司司長江文全進一步說明，許多養狗的家庭通常只養1隻，養貓多是養2隻以上，另受到社會結構改變，如都市化民眾多住在集合住宅，加上養狗必須遛狗、擔心狗叫聲影響鄰居，還有住家必須有適當的空間等，在六都中可觀察到養貓的民眾明顯大幅增加，該趨勢和歐美等先進國家相同。

江文全進一步指出，不論是養狗或養貓，之前調查發現女性養寵物者確實多於男性，這些女性多為單身族或者是銀髮族，主要是以有情感陪伴功能的毛小孩為主，他表示，現在民眾對寵物和以前講究守衛、抓老鼠功能不同，是以情感陪伴為主。

至於寵物管理部分，農業部的調查也顯示，全國家犬的寵物登記率從2021年的69.5%提升到2025年的77.2%，絕育率從2021年的66.41%提高到2025年的71.75%，都呈現穩定提高趨勢；隨家貓已於2025年起規定強制寵登，目前家貓登記率已從2023年的58.45%提高到2025年的66.48%，雖有明顯成長，但家貓飼主對於寵登的認知率仍有待提升，因此還必須配合中央與地方的配套措施，強化登記。

至於嘉義縣、雲林縣、彰化縣的家犬登記率，各僅44.7%、63.6%、66.2%，低於全國平均，其中嘉義市、雲林縣、基隆市的母犬絕育率各52.6%、70.6%、72.4%都低於全國平均，恐影響遊蕩犬隻源頭管理，江文全表示，過去都會有巡迴絕育或寵登等推廣，但受財劃法影響中央財源不足，相關業務已移交地方處理，但針對特定較低的區域，下半年會用專案方式跟NGO或在地團體協助絕育與鼓勵寵登。

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