中興新村逾1甲子2-1》唯一古蹟省府大樓將迎接轉型

中興新村的省府大樓是該區唯一的縣定古蹟，過去是台灣省政府的行政中樞。（顧士洋提供）

台灣省政府大樓自從精省後失去光環，僅在2014年因「高級外省人」郭冠英短暫任職到退休，以及美國台灣政府佔領省府大樓引發關注，其餘大多歲月靜好，這座中興新村唯一的古蹟，近日展開修復工程，國發會表示，修復後該大樓將開放並轉型，未來走向委外營運或設展覽場館，已委託中興大學評估規劃。

中興新村是台灣省政府疏遷到南投的特殊行政區域，1957年興建的台灣省政府大樓，當年是重要的行政中樞，省府接待外賓，多會先到省府大樓聽簡報，再於中興會堂設宴招待，1963年泰王蒲美蓬即曾到省府訪問。1979年中美斷交後，省府的美國姊妹州或其他國家姊妹城市訪問團，也都會到省府大樓參觀。

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1999年精省後，台灣省政府各機關併入中央部會，儘管還有省主席，但省府虛級化，中興新村沒落，省府大樓逐漸沈寂。很多年輕人不知省府大樓在哪裡，甚至以為中興新村在台中市。

國發會在2018年為活化中興新村，設立中興新村活化專案辦公室，辦公室後來也搬入省府大樓，近幾年分批整修收回的省府宿舍及廳舍，其中2011年各被指定為古蹟、歷史建築的省府大樓和中興會堂也在整修之列，中興會堂剛完成整修和驗收，將繼續租借給團體開會、辦活動；省府大樓則在今年度接續進行修復工程。

國發會中興新村活化專案辦公室主任吳文貴指出，省府大樓編列8000多萬元修復，預定明年底完工，整修後省府大樓將開放，因為該建築有特殊的歷史意義，要轉型為展覽場館或委外經營，已委託國立中興大學歷史系協助進行評估規劃。

省府大樓搭起鷹架和護網，目前展開整修工程，預定明年底完工。（記者陳鳳麗攝）

中興會堂被指定為歷史建築，剛整修完成及驗收，未來持續租借給團體辦活動和開會。（記者陳鳳麗攝）

泰王蒲美蓬曾訪問中台灣省政府，在中興高中門口下車留下珍貴的畫面。（資料照，中興高中提供）

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