金鏟子祝好孕2-1》動土典禮收集留念 台南議員郭鴻儀10年送37把

金鏟子是動土典禮的重要工具，目前很受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

工程動土典禮所使用的金鏟，不僅顏色討喜，更因諧音，坊間認為可以幫助「產子」，常被拿來放在床底，祈求「好孕」；南市議員郭鴻儀10年前開始收集，並提供有需要的鄉親索取，迄今已陸續送出逾37支，頗受歡迎，意外成了熱門的選民服務，笑稱是以玄學的方式，幫國家搶救生育率。

顏色討喜+諧音 坊間傳助「產子」

郭鴻儀珍藏有簽名的動土金鏟，源於擔任仁德區長時期，雖未特地去精確統計，但推估已收集逾50支，包含官方單位與民間機構的新建工程，宮廟、公司之外，7成以上是道路或場館的公共建設，會放在服務處內。根據觀察，上門索取的支持者，老一輩居多，為媳婦或女兒而來，希望早點含飴弄孫。

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郭鴻儀表示，曾遇到短期內開工典禮較多，原有的金鏟子來不及送出，新的卻快速累積，服務處最高紀錄同時收置32支之多，以前都隨身攜帶簽字筆，儀式期間找機會在上面署名，也等於為自己的行程做記錄，目前主辦單位多會準備，讓參與動土者能留下紀念。

賴總統人氣王 簽名金鏟索取一空

郭鴻儀提到，較為熟識的鄉親甚至會指定，是否有總統賴清德簽名的詢問度最高，其實賴清德擔任閣揆後，若參與動土，也都由幕僚直接帶走，不容易取得，市長任內的也早被索取一空，堪稱台南金鏟界的人氣王，但目前服務處內已無「存貨」，需要找機會收集。

並非所有收集一定可以送出，郭鴻儀說，曾與科技界大老、宏碁創辦人施振榮共同參加動土典禮，順利拿到他「Stan哥」英文簽名的金鏟子，相當難得，不捨割愛，決定自己珍藏，未列在開放的名單裡。目前服務處內仍保留18支，若沒特殊指定，都能索取，供貨無虞。

3月中旬，台南關廟的射擊樂活館開工時，蟬聯2屆奧運羽球雙打冠軍的運動部長李洋專程動土，郭鴻儀就取得他簽名的鏟子，儘管珍貴，仍毅然送給想要生兒育女、卻一直未能懷孕的死忠支持者，希望藉助金牌的加持，早日圓夢。

有神明加持 再向註生娘媽上香祈求

郭鴻儀提醒，坊間的做法，拿到金鏟後，可向註生娘媽上香，祈求保佑能順利懷孕，其實動土之前都會先進行祝禱儀式，祭拜地基主，甚至現場有請來轄境大廟的神明坐鎮，都已經獲得加持了，最重要的是「心誠則靈」。

郭鴻儀強調，針對生育，會建議夫妻先去醫院尋求專業協助，確認沒有難孕的問題後，服務處都樂意提供金鏟，一切順其自然，心態也要正確，將壓力化為激勵，靜待好消息。

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民進黨台南市議員郭鴻儀收集動土金鏟，不吝分享，提供鄉親索取「求好孕」。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德（左3）在台南市長任內的動土金鏟，早被索取一空。（記者吳俊鋒攝）

運動部長李洋（右5）到台南關廟動土時所簽名的金鏟子，已經由郭鴻儀送出，希望奧運金牌的加持，讓助孕效果更佳。（記者吳俊鋒攝）

有科技界大老、宏碁創辦人施振榮「Stan哥」英文簽名的動土金鏟，郭鴻儀珍藏中。（記者吳俊鋒攝）

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