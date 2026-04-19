三峽天芳茶行扛百年老店招牌 奪碧螺春綠茶評鑑特等獎

獲得碧螺春綠茶評鑑特等獎的茶農黃正忠（左）與兒子黃耀寬，共同肩負天芳茶行傳承6代歷史。（圖由新北市農業局提供）

2026年全國首場春茶評鑑於「台灣綠茶故鄉」新北市三峽區登場，三峽區農會辦理碧螺春綠茶評鑑，本屆特等獎由天芳茶行黃正忠脫穎而出，茶湯顏色碧綠清澈，帶有綠豆、茉莉花及冰糖甜香，風味極佳，成功打響百年老店名號。

新北市農業局長諶錫輝表示，三峽是全台唯一辦理綠茶評鑑的茶葉產區，產出的碧螺春屬於不發酵綠茶，茶農採用三峽特有的「青心柑仔」茶樹品種，在清明節前後手工採摘一心二葉的嫩芽，經歷短時間萎凋後迅速炒菁，停止茶葉發酵氧化，完美鎖住碧螺春爽口風味，成茶外觀翠綠帶白毫，呈現蜷曲螺狀，沖泡後茶湯碧綠澄澈，富有特殊的綠豆香氣。

請繼續往下閱讀...

本屆春季碧螺春綠茶評鑑由農業部茶及飲料作物改良場科長林金池及助理研究員張正桓擔任評審，天芳茶行黃正忠從163點茶品之中拔得頭籌。評審表示，特等獎茶乾緊結、白毫明顯，湯色碧綠清澈明亮，帶有綠豆、茉莉花及冰糖甜香，滋味滑順細膩，風味極佳。

黃正忠與兒子黃耀寬共同肩負天芳茶行傳承6代歷史，本屆第18度帶回碧螺春特等獎榮耀，更一舉囊括所有頭等獎次，再次打響百年老店名號。

天芳茶行選用三峽本地的「青心柑仔」茶菁，製作碧螺春綠茶、龍井茶及蜜香紅茶，茶園導入裝設太陽能蟲害防治設備，落實田間智慧管理，農閒期間辦理食農教育製茶體驗，並與三峽農會合作透過速萃加工技術，開發手搖茶品，開創茶產業多元附加價值。

返鄉近10年的黃耀寬分享，製茶要依每批茶菁的狀況微調製程，本季清明前夕天候較溫暖、茶菁溼度較低，透過厚鋪茶菁減緩萎凋走水的速度，在挑撿茶乾階段，全家總動員挑燈夜戰撿選茶枝，才能在沖泡碧螺春時，展現清爽鮮甜的風味。

天芳茶行選用三峽本地的「青心柑仔」茶菁，製作碧螺春綠茶、龍井茶及蜜香紅茶。（圖由新北市農業局提供）

評審針對茶乾外型、茶湯的色澤、香氣、滋味及浸泡後的葉底等項目進行評選。（圖由新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法