台南鳳梨首登馬來西亞 預購秒殺

黃偉哲市長跟大家介紹台南的多元優質農特產。（台南市政府提供）

繼前往日、韓行銷台南鳳梨，市長黃偉哲又親自到馬來西亞檳城參加「台南特優水果與老頭家冬瓜茶磚展售會」，這也是台南鳳梨首次在馬來西亞開賣，早在鳳梨運抵前就已引發關注，開放預購數量火速被認購一空。

黃偉哲表示，由於馬國位處熱帶，本身及周邊鄰近國家的熱帶水果品系相當多，台南鳳梨能進入馬國市場是一大突破；此次透過產品現場展示與推廣，讓當地民眾認識台南農產特色，也讓消費者對台南鳳梨、冬瓜茶的香甜風味留下深刻印象。

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台南擁有優越的氣候與農業環境，所產金鑽鳳梨香氣濃郁、酸甜適中，深受國際市場歡迎；「永良老頭家」冬瓜茶磚採用台南東山出產的冬瓜及傳統製程，本身已有外銷實績，此次進軍馬來西亞，發現華人與台商對古早味的冬瓜茶接受度很高。

黃偉哲進一步指出，台南市政府近年從源頭管理、品質把關到國際行銷全面推動農產外銷，持續協助業者拓展海外通路。馬來西亞為重要新南向夥伴，近年陸續推廣芒果與蜜棗皆獲得良好回響，而此次的鳳梨推廣，則選擇華人人口比例最高的檳城作為馬國首站，並將串聯後續吉隆坡的推廣活動，期盼逐步深化台南農產在馬來西亞當地市場的能見度與接受度。

台南鳳梨的迷人風味吸引許多人稱讚。（台南市政府提供）

活動現場有許多台商朋友前來支持。（台南市政府提供）

台南的永良老頭家冬瓜茶磚在馬國超市上架販售。（台南市政府提供）

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