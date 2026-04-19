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    首頁 > 生活

    新北板橋閒置公有土地活化 改造停車空間

    2026/04/19 09:35 記者賴筱桐／新北報導
    新北市板橋區光正街透過「新北美樂地2.0」專案活化，將原本閒置的雜亂空地，打造為貼近民生需求的停車空間。圖為改善後。（圖由新北市工務局提供）

    新北市板橋區光正街透過「新北美樂地2.0」專案活化，將原本閒置的雜亂空地，打造為貼近民生需求的停車空間。圖為改善後。（圖由新北市工務局提供）

    新北市政府推動公有土地有效管理與活化利用，其中板橋區光正街一處公有土地，長期遭違規占用，影響公共使用權益及市容景觀，經民眾反映後，納入「新北美樂地 2.0」專案，轉型為機車停車場，提供48席停車位，滿足地方停車需求，並改善周邊交通秩序與環境品質。

    工務局長馮兆麟表示，「新北美樂地2.0」以系統性盤點與活化零星公有土地為核心，透過改善工程與因地制宜規劃，強化都市機能，兼顧環境品質與市容景觀。

    養工處長鄭立輝指出，本案屬公有土地，過去遭私人占用，影響公共使用權益及市容景觀。經在地居民反映，養工處邀集板橋區公所、交通局及民意代表進行多次現勘與協調，依法完成占用排除，並依實際需求設置機車停車場，共提供46席一般機車停車位、2席身心障礙專用停車位。

    養工處表示，本案投入工程經費約288萬元，改善面積約228平方公尺，透過空間重新分配，將原本閒置雜亂的空地，轉變為貼近民生需求的停車空間，不僅紓解停車壓力，也提升交通秩序與生活品質。

    馮兆麟強調，「新北美樂地2.0」專案將零散閒置的公有地找出來、善加利用，透過小規模精緻的改造，讓市容更美、生活更便利，未來市府將持續盤點各區低度利用的公有土地，結合地方需求與整體開發策略，推動多元活化，讓每一塊土地發揮最大價值。

    新北市板橋區光正街長期遭私人占用，市府排除占用後，納入「新北美樂地2.0」專案，轉型為機車停車場。圖為改善後。（圖由新北市工務局提供）

    新北市板橋區光正街長期遭私人占用，市府排除占用後，納入「新北美樂地2.0」專案，轉型為機車停車場。圖為改善後。（圖由新北市工務局提供）

    新北市板橋區光正街長期遭私人占用，市府排除占用後，納入「新北美樂地2.0」專案，轉型為機車停車場。圖為改善前。（圖由新北市工務局提供）

    新北市板橋區光正街長期遭私人占用，市府排除占用後，納入「新北美樂地2.0」專案，轉型為機車停車場。圖為改善前。（圖由新北市工務局提供）

    新北市板橋區光正街透過「新北美樂地2.0」專案活化，將原本閒置的雜亂空地，打造為貼近民生需求的停車空間。圖為改善前。（圖由新北市工務局提供）

    新北市板橋區光正街透過「新北美樂地2.0」專案活化，將原本閒置的雜亂空地，打造為貼近民生需求的停車空間。圖為改善前。（圖由新北市工務局提供）

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