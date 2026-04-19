高雄左營孔廟東廡整修重啟 「學思講堂」打造文化參與新場域

高雄左營孔廟東廡整修，重新開啟孔廟與當代社會的對話。（高史博提供）

高雄市左營孔子廟東廡完成整修，同步啟用「學思講堂」，推出《成意十足－王錦成創作巡迴個展》和以「青年學」為主題的系列講座。

高雄市立歷史博物館表示，孔廟在歷史上曾兼具教育及治理功能，是知識與價值生成的重要場域，但隨現代教育制度建立，其角色逐漸轉為祭祀與觀光，此次東廡轉型，正是回應這段歷史斷裂，嘗試重新開啟孔廟與當代社會的對話關係。

請繼續往下閱讀...

在保留孔廟既有建築肌理的基礎上，引入當代空間設計，將場域重構為展覽室和多功能空間「學思講堂」，從被觀看的文化資產，轉化為可參與的公共場域，從靜態保存的歷史空間，轉向持續生成思想與實踐的文化現場。

左營孔廟同時推出「寫給未來自己的一封信」，民眾可在大成殿側提筆存心，寫下此刻所思、所願與未竟之事，將一段尚未完成的自己，暫寄於時光之中，禮敬孔子之後投入「寄語未來」箱，再由館方移存「藏心櫃」，3年後再寄還，不僅是一項自我對話的參與式活動，更是一種將「學」延伸至時間之中的文化實踐。

高雄左營孔廟東廡整修重啟，轉型為公共學習與思辨的場域。（高史博提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法