超頂！金門「千人剝蚵」老外參戰 4500公斤爽剝爽吃蚵仔麵線

「千人剝蚵大挑戰」加拿大女性藝術工作者Melina首次參加金寧鄉石蚵文化季重頭戲，直喊wonderful。（記者吳正庭攝）

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵大挑戰」今天在與廈門翔安機場遙遙相望的古寧頭北山出海口登場，主辦單位準備4500公斤大石蚵，擺出「大排檔」陣勢迎賓，超過1000人在鄉長楊忠俊、代表會主席黃文欣率領下，拿起蚵刀大顯身手，熱鬧開動。

金寧鄉公所「超頂！千人剝蚵大挑戰」由楊忠俊、黃文欣、縣府秘書長張瑞心、台北農產運銷公司董事長楊鎮浯扮演「1日蚵農」，分別挑著兩擔石蚵從蚵田挑上岸，揭開活動序幕。

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楊忠俊說，石蚵文化季已邁入第23年，金門的石蚵是以石板養殖，有別於台灣本島垂吊式的「吊蚵」，體型較小但較鮮甜。鄉公所希望透過文化季的舉辦，讓下一代更了解金寧鄉的人蚵文化產業。

楊文欣說，憂心這項代表金寧鄉「1鄉1特產」的傳統石蚵產業，近年因潮汐變化，海水溫度升高，再加上從事養蚵人員逐漸凋零，未來前途勘慮；雖然鄉公所也聽進代表會建議，今年安排學校學生參與這項區塊，了解產業的內容，但畢竟仍有斷層，「年輕一輩根本接不上」，呼籲縣府及早因應。

千人剝蚵在距離對岸廈門翔安機場約5000公尺的北山出海口舉辦，超過1000人扶老攜幼參加，除了在地鄉親，還有來自對岸的中國遊客。加拿大女性藝術工作者Melina手上功夫了得，雖是首次嘗鮮，她認為是個「wonderful（美妙）」的經驗。

金寧鄉公所說，參與者可將親手剝出的海蚵帶回家，現場也備有煮好的蚵仔麵線供免費品嘗。

另外，石蚵文化季系列活動的主場活動預定4月25、26日下午2點至晚間9點在於金門大橋金寧端周邊廣場舉行，內容涵蓋音樂晚會、親子遊樂園、主題市集、地方產業推廣與文化手作體驗。

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵大挑戰」在古寧頭北山出海口登場。（記者吳正庭攝）

金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵大挑戰」，人人拿起蚵刀各顯身手。（記者吳正庭攝）

金寧鄉長楊忠俊（前排右3）、鄉代會主席黃文欣（前排左2）、縣府秘書長張瑞心（前排右4）、台北農產運銷公司董事長楊鎮浯（前排右4）各挑兩擔石蚵上岸。（記者吳正庭攝）

「千人剝蚵大挑戰」登場，海堤邊緣也頗有「大排檔」的規模，坐滿挑戰人潮。（記者吳正庭攝）

主辦單位提供4500公斤石蚵，參加者 「剝多少帶多少」。（記者吳正庭攝）

外國朋友信心十足參戰「千人剝蚵大挑戰」。（記者吳正庭攝）

楊鎮浯在友人刺激下作勢要「嘗鮮」。（記者吳正庭攝）

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