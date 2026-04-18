用愛串聯全台 芥菜種會以工帶振助脆弱家庭翻轉困境

基督教芥菜種會董事長蔡仁松（左）與「芥菜籽」（受助者）（右）舉行種植儀式，延續創辦人孫理蓮的理念。（芥菜種會提供）

基督教芥菜種會今年在全台舉辦6場「用愛串聯全台Ｘ多走一哩路」活動，包括去年災損嚴重的花蓮光復鄉，今天回到新北市萬里區孫理蓮紀念營地（以下簡稱營地），有400多位認養家庭與民眾參加健行，透過互動體驗，拉近親子關係，延續助人使命。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，照顧者長期累積的工作、經濟與照顧壓力，容易使家庭支持系統逐漸失衡，影響孩子的成長與照顧關係，今年在全台舉辦6場「用愛串聯全台Ｘ多走一哩路」系列活動，今天最終場來到萬里營地，這個最初陪伴孩子的地方，看見一路走來在各地累積的愛與足跡。

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蔡仁松偕同芥菜籽（受助者）林宜洲在創辦人孫理蓮銅像旁種植芥菜樹，象徵延續「哪裡有需要，就往那裡去」的助人使命。現場並規劃親子闖關活動與「習藝成果市集」，展示歷年培力成果及芥菜種會社企的「習得商品」。

認養家庭的照顧者小琪（化名）獨力扶養12歲的孩子，過去長期身兼多職，在工作奔波下難以兼顧教養與陪伴。「有一段時間，我常覺得，好像只剩下自己一個人在撐。」她感謝芥菜種會提供認養金與生活物資等協助，以及社工與志工的陪伴，讓她感覺不再是孤軍奮戰。如今小琪找到一份穩定的工作，感謝一路走來芥菜種會的關懷，讓生活逐漸穩定，並透過參與「新春圍爐」及「多走一哩路」活動，拉近與孩子間的情感連結。

蔡仁松指出，創辦人孫理蓮1965年在萬里山腰設立營地，讓貧困與失親的孩子也能走進自然，在陪伴中經驗接納與成長。現在營地轉型支持脆弱家庭的習藝所，培力主要照顧者擁有技能，並創造餐飲咖啡、製作冷凍包食品與水工水餃等工作機會，這種「以工帶振」方式，讓家庭能靠自己的雙手，有尊嚴的重拾生活，兼顧家庭照顧與經濟需要的同時，邁向自立。

基督教芥菜種會「用愛串聯全台Ｘ多走一哩路」健走活動，今天回到萬里營地。（芥菜種會提供）

基督教芥菜種會萬里營地設置習藝成果市集，販售成員「習得」商品。（芥菜種會提供）

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