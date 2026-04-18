緊張！大甲媽「一級戰區」民生地下道 今年派出最強的「它」應戰！

彰化縣警局出動空拍機，成為今年大甲媽遶境維護秩序的利器。（彰化縣警局提供）

「大甲媽」遶境隊伍今天（18日）跨過大度橋進入彰化市區時，已延誤5.5個小時，預估通過「一級戰區」彰化市民生地下道都要跨過午夜了。彰化縣警局派出警民力近500人，最重要的是出動「空拍機」，可以在第一時間掌握突發狀況，出動機動員警做出即時反應。

彰化縣警局表示，「大甲媽」遶境行經彰化市區都是重點勤務，無論是去程駐駕彰化市南瑤宮、回程駐駕彰化天后宮，因為以往都曾發生過鬥毆事件，被視為「一級戰區」，都會派出大批警力加上民力進駐，由「機動應變隊」打前鋒。

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警方今年除了警力與民力以外，也將派出最強戰將「空拍機」，雖然警方都有出動手機進行全程直播錄影，但因為在「民生地下道」周邊道路的護轎行動，容易因近距離產生言語衝突，進而引發肢體暴力，「空拍機」制高視野能夠在第一時間發現突發狀況，可以最快速度化解，避免小糾紛引發為大衝突。

彰化縣警局今年出動空拍機，可以第一時間掌握大甲媽遶境隊伍最新狀況。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局今年出動空拍機，可以第一時間掌握大甲媽遶境隊伍最新狀況。（彰化縣警局提供）

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