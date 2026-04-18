「新北運動熱區」即起開放首波報名 結合在地特色開課

今年度「新北運動熱區」活動以「一起跑．剛剛好」為主軸辦理。圖為過往新北運動熱區丁華恬體操講座與互動體驗。（新北市體育局提供）

今年度「新北運動熱區」活動以「一起跑．剛剛好」為主軸辦理，體育局長洪玉玲指出，活動版圖由15區擴大至25個行政區，結合各區特色辦理，包括瑞芳舊輕便車道、五股守讓堂走讀運動、坪林觀魚步道健走等，在4月至7月陸續開課，首波報名即日起開跑，名額有限，額滿為止，邀請市民一同動起來。

體育局表示，今年運動熱區以「運動在地化」為核心精神，將課程深入里辦公處、市民活動中心及校園場域，課程規劃也從過去單次體驗升級為「連續12週系統訓練」，並導入體適能前、後測機制，協助學員掌握身體變化，逐步建立穩定且長期的運動習慣。

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體育局介紹，今年課程內容多元，針對樂齡族群規劃舒活瑜珈等課程，也配合母親節推出「媽媽放鬆操」主題活動；師資方面，今年邀請多位頂尖運動選手與人氣教練與參與者近距離互動，包括羽球名將白馭珀、排球國手楊孟樺、籃球選手李吟娸等，透過主題日活動帶領民眾體驗運動樂趣。

體育局補充，最受歡迎的跑班課程也將陸續登場，蘆洲區、土城區及林口區推出超慢跑、健走與田徑課程，由專業教練指導跑姿、呼吸與配速，並結合微風運河、希望之河及林口第二運動公園等場域進行戶外體驗，更多新北熱區課程與資訊可關注「新北運動聚點」粉專。

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