為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「新北運動熱區」即起開放首波報名 結合在地特色開課

    2026/04/18 15:10 記者黃子暘／新北報導
    今年度「新北運動熱區」活動以「一起跑．剛剛好」為主軸辦理。圖為過往新北運動熱區丁華恬體操講座與互動體驗。（新北市體育局提供）

    今年度「新北運動熱區」活動以「一起跑．剛剛好」為主軸辦理。圖為過往新北運動熱區丁華恬體操講座與互動體驗。（新北市體育局提供）

    今年度「新北運動熱區」活動以「一起跑．剛剛好」為主軸辦理，體育局長洪玉玲指出，活動版圖由15區擴大至25個行政區，結合各區特色辦理，包括瑞芳舊輕便車道、五股守讓堂走讀運動、坪林觀魚步道健走等，在4月至7月陸續開課，首波報名即日起開跑，名額有限，額滿為止，邀請市民一同動起來。

    體育局表示，今年運動熱區以「運動在地化」為核心精神，將課程深入里辦公處、市民活動中心及校園場域，課程規劃也從過去單次體驗升級為「連續12週系統訓練」，並導入體適能前、後測機制，協助學員掌握身體變化，逐步建立穩定且長期的運動習慣。

    體育局介紹，今年課程內容多元，針對樂齡族群規劃舒活瑜珈等課程，也配合母親節推出「媽媽放鬆操」主題活動；師資方面，今年邀請多位頂尖運動選手與人氣教練與參與者近距離互動，包括羽球名將白馭珀、排球國手楊孟樺、籃球選手李吟娸等，透過主題日活動帶領民眾體驗運動樂趣。

    體育局補充，最受歡迎的跑班課程也將陸續登場，蘆洲區、土城區及林口區推出超慢跑、健走與田徑課程，由專業教練指導跑姿、呼吸與配速，並結合微風運河、希望之河及林口第二運動公園等場域進行戶外體驗，更多新北熱區課程與資訊可關注「新北運動聚點」粉專。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播