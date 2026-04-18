軌道運輸人次2年成長4.64％ 幅度是公路運輸4.7倍

軌道運輸人次持續成長。圖為高鐵。（記者吳亮儀攝）

交通部統計，去年全台大眾運輸人次中，軌道運輸高達12億7054萬人次，近2年成長4.64%，成長幅度約為公路運輸的4.7倍。台灣軌道經濟發展協會認為，軌道車站正由「交通節點」轉型為「城市生活中心」。

去年全台大眾運輸陸運部分，汽車客運運量為9億9153萬人次，軌道運輸（含台鐵、高鐵及六都捷運）達12億7054萬人次，較公路運輸多出近2.8億人次。而2024至2025年間，公路運量成長約0.99%，軌道運輸則成長4.64%、淨增加5631萬人次，成長幅度約為公路運輸的4.7倍。

請繼續往下閱讀...

軌道經濟發展協會認為，大眾運輸成長動能已逐步向軌道運輸集中，民眾在長距離移動及主要通勤走廊上，呈現結構性轉移趨勢，這項趨勢進一步強化軌道場站周邊開發價值。

協會認為，人流持續向車站匯集，軌道運輸逐漸成為城市「大動脈」，而公路客運則轉型為區域接駁功能，形成分工明確的運輸體系，也為以車站為核心的TOD（大眾運輸導向發展）模式提供穩固基礎。

甫卸任的前理事長張政源表示，目前全台多處鐵路與捷運車站已與百貨商場、購物中心、旅館、商辦及住宅開發相互結合，並串聯周邊商圈與生活圈，逐步形成軌道經濟共同體。

張政源表示，各軌道場站的相關開發案也吸引許多企業積極投入，軌道車站正由「交通節點」轉型為「城市生活中心」，顯示軌道經濟不僅具備運輸功能，更具備帶動商業發展與都市更新的綜合效益，成為帶動區域發展與國土均衡的重要引擎。

新任理事長張學孔表示，台灣軌道經濟發展協會除持續扮演國內軌道經濟知識交流與產業合作重要平台，未來在新任理監事團隊共同努力下，持續深化國內外交流合作，促進軌道運輸與城市發展整合，為台灣軌道經濟邁向下一階段發展奠定重要基礎。

軌道運輸人次持續成長。圖為台鐵。（記者吳亮儀攝）

台灣軌道經濟發展協會第二屆理事長張政源交接第三屆理事長張學孔（右一）。（台灣軌道經濟發展協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法