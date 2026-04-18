職安作伙行！南市千名勞工健走 提前響應職安日

「安衛家族」響應健走活動。（南市勞工局提供）

在「428世界職業安全衛生日」前夕，南市今（18）日舉辦「職安作伙行」健走活動，由安平出發，吸引上千名勞工朋友熱情參與。活動結合健康運動與職安教育，期盼勞工在工作之餘培養良好運動習慣，同時深化職場安全意識。

今日活動最大亮點為「施工架安全體驗」，特別在健走路線中的第3個蓋章點設置高架作業體感區，讓勞工朋友實際穿戴背負式安全帶，進行吊掛與施工架行走體驗。透過親身操作，加強對高處作業風險的認識，提升防護觀念，將安全意識落實於日常工作中，朝「零職災」目標邁進。

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健走路線全長約5.5公里，從安平出發，行經四草大橋與台江國家公園，再折返沿海前往觀夕平台，最後回到集合點。沿途風景優美，讓勞工朋友在運動之餘，也能欣賞自然景觀，放鬆身心。完成全程並集滿3個戳章（含施工架體驗）的參與者，還能享用豆花、包子等台南在地美食，感受府城的人情味。

南市勞工局長王鑫基表示，南市積極推動職業安全衛生，目前已成立43個「安衛家族」，串聯近千家事業單位，透過「大廠帶小廠」的模式推動集合式輔導。此外，也成立「職業安全衛生防災訪視輔導團」，每年協助中小企業改善工作環境安全逾1500場次，持續提升整體職場安全水準。

今日活動由王鑫基、南市總工會理事長楊振郎及台南直轄市總工會理事長黃江福等人到場共襄盛舉。透過多元活動與輔導機制，強化勞資政3方對職業安全與健康的共識，讓「安全衛生做得好，平安健康沒煩惱」成為全民共同實踐的目標。

南市「職安作伙行」結合運動與教育，打造安全健康職場。（南市勞工局提供）

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