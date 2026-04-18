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    首頁 > 生活

    賞鯨船不圍攻、不追逐！ 花蓮宣示友善賞鯨6守則

    2026/04/18 15:03 記者花孟璟／花蓮報導
    海豚寶寶好奇地靠近賞鯨船，讓船上孩子們「鯨」聲尖叫。（記者花孟璟攝）

    海豚寶寶好奇地靠近賞鯨船，讓船上孩子們「鯨」聲尖叫。（記者花孟璟攝）

    台灣海域出現的鯨豚都是保育類野生動物，但宜蘭發生過賞鯨船高速衝向鯨豚，被依違反野生動物保育法罰2萬元。花蓮縣今年由區漁會串聯5家賞鯨業者，共同宣示「減速慢行、不干擾、不圍攻、不追逐」等6大守則，以推動永續的海洋觀光。

    花蓮區漁會今天串連花蓮漁港的華維、維納司、花東鯨世界、多羅滿以及石梯漁港的海鯨號，共5家賞鯨業者今天在行政院海洋保育署見證下，宣示友善賞鯨啟航，一同宣布「減速慢行、不圍攻、不追逐、不干擾、不餵食、不亂丟垃圾入海」。

    花蓮區漁會理事長王登義說，每年4月到10月是賞鯨旺季，透過友善賞鯨啟航活動，要告訴全台灣觀光客業者團體自律，更希望大家透過認識鯨豚生態，一起學習愛護、守護海洋，這也是賞鯨產業永續經營的基礎。

    今年友善賞鯨活動也隨後上午啟航，包括花蓮縣視障協會等團體及遊客一起登船，在航行至七星潭離岸約2海里處發現水面上有白色浪花，原來是成群的飛旋海豚出沒。

    記者搭乘的多羅滿賞鯨團解說員表示，因為海豚旁邊已經有其他賞鯨友船，為了不讓海豚感受到被圍攻，船隻先在海上繞圈，等到其他船隻結束再緩緩靠近，果然海豚群主動游到船邊，跟隨著船尾浪游泳到船隻左右舷，一路往北活動，海豚寶寶還開心地扭轉身體跳躍，就像海上芭蕾舞者，引起船上小朋友鯨喜「好刺激、好好玩」！

    行政院海洋保育署副署長李筱霞說，1997年台灣第一艘賞鯨船從花蓮啟航，自此台灣賞鯨蓬勃發展，針對曾有縣市賞鯨船騷擾鯨豚，海保署也發布《臺灣海域賞鯨指南》，包括野生動物觀察與接近的原則、船隻接觸鯨豚時的應對方式、以及遊客應有的互動態度，賞鯨旅客在享受與鯨豚近距離接觸的同時，也能成為負責任的保育參與者，以減少人為干擾。（15:33更新）

    成群飛旋海豚在海上跳躍圍繞船隻。（記者花孟璟攝）

    成群飛旋海豚在海上跳躍圍繞船隻。（記者花孟璟攝）

    成群飛旋海豚在海上跳躍圍繞船隻。（記者花孟璟攝）

    成群飛旋海豚在海上跳躍圍繞船隻。（記者花孟璟攝）

    花蓮推動友善賞鯨，希望逐漸回籠的遊客可以一起來欣賞這群海上嬌客。（資料照，黑潮海洋基金會提供）

    花蓮推動友善賞鯨，希望逐漸回籠的遊客可以一起來欣賞這群海上嬌客。（資料照，黑潮海洋基金會提供）

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