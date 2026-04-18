敬老愛心卡挨批難用！僅三分之一計程車有裝刷卡機 蔣萬安：會提出精進措施

蔣萬安今（18）日回應會要求社會局、交通局公運處提出精進措施，讓更多計程車加裝刷卡器。（記者孫唯容攝）

台北市敬老愛心卡，從今年七月起每月加碼提供600點，並能使用於多項交通工具。但是北市議員李明賢昨天在議會質詢時表示，有民眾持敬老愛心卡搭愛心計程車，卻被收取手續費，更有司機拒絕刷卡只收現金，目前僅三分之一計程車有裝刷卡機，比例太低，對長者不友善。對此，蔣萬安今（18）日回應會要求社會局、交通局公運處提出精進措施，讓更多計程車加裝刷卡器。

台北市敬老愛心卡不僅可以搭乘公車、捷運、計程車，今年7月起租借Youbike2.0電輔車前30分鐘免費，還可以使用在北投地區大眾池溫泉、聯合醫院掛號費。

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不過，李明賢指出，有長者向他陳情指，持敬老愛心卡搭計程車，除有加收手續費情形外，也遇上司機以「刷卡機故障」為由拒刷卡，而截至二月，北市3萬2163輛登記計程車，僅1萬2907輛車裝有刷卡機，比例明顯過低，市府並沒有站在民眾角度思考。

社會局長姚淑文表示，內部有討論過針對車輛加裝卡機提高誘因政策，但過去議會曾經有附帶決議，在加裝卡機部分不能補助，這是目前比較大的困境，目前也正在跟公運處討論，如何提高駕駛讓長者刷敬老卡的誘因。

蔣萬安稍早出席永續城市、碳為觀止園遊會前，面對媒體訪問詢問相關議題，他表示，台北市敬老愛心卡已開放搭乘公車、捷運、計程車可以扣抵，一月份也開放可以扣抵聯醫的掛號費，七月會將點數提高到600點；他也會要求社會局、交通局公運處進一步提出精進措施，讓更多計程車可以加裝刷卡器，讓長輩出行更方便。

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