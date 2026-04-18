響應世界地球日 「純素台灣」2.5公里健走挺環保倡蔬食

參加隊伍「水果裝」鮮明打扮，達到吸睛宣導效果。（記者洪瑞琴攝）

為響應4月22日世界地球日，結合環保理念與蔬食文化的盛會「純素台灣·Vegan World」健走活動，今（18）日在永華市政中心西拉雅廣場熱鬧登場。活動吸引來自嘉義、台南、高雄、屏東及苗栗北區等地純植聯盟會員與民眾齊聚一堂，沿途高呼「全素台灣」、「全球人人吃全素，世界和平最快速」等口號，以行動表達對環境永續的支持。

健走路線全長約2.5公里，自永華路出發，途經建平路、府前路、金華路後返回西拉雅廣場。參與者精神飽滿、步伐一致，沿途聲勢浩大，展現推廣純素理念的熱情與決心。約1小時的行程中，民眾不僅鍛鍊身心，也將「關心健康、尊重動物、守護環境」的理念傳遞至城市街頭。

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活動壓軸「純素市集」隨後於南島路登場，匯集多家純素品牌與特色攤位，由純植行動聯盟及「草食百老匯」等團體共同策劃，提供多樣化蔬食選擇，吸引不少民眾駐足體驗。

這次活動由純植行動聯盟主辦，並獲民間業界多方協辦，不僅是推廣純素飲食的具體行動，更希望藉由群眾參與，提升社會對環境保護與動物權益的重視。南區純植行動聯盟台南區負責人吳素芬指出，改變不必高聲疾呼，只要願意踏出一步，就能讓理念被看見。她強調，純素生活是對地球與生命最溫柔且具體的回應，也展現台南在推動永續發展與綠色生活上的行動力。

「純素台灣」健走行動，結合動物友善理念，民眾帶著寵物愛犬同行。（記者洪瑞琴攝）

「純素台灣」2點5公里健走人龍，倡議純素生活與環境永續。（記者洪瑞琴攝）

參加隊伍創意標語，倡議蔬食文化。（記者洪瑞琴攝）

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