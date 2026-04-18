高雄13校推動PILOT課程 打造學童面對未來的心理韌性

高雄市教育局長吳立森（右）、台大中信兒少暨家庭研究中心主任沈瓊桃（左二）攜手見證簽署合作意向書，推動PILOT正向人際及生活能力訓練課程。（記者黃良傑攝）

為深化高市校園社會情緒學習（SEL）政策，由教育局長吳立森帶領13所國小，今（18）日與台灣大學簽署合作意向書，舉辦「高雄市115學年度PILOT正向人際及生活能力訓練課程」，透過導入PILOT學習教材，讓學子具備挑戰未來的心理韌性、人際互動與生活能力。

PILOT（Positive Interpersonal & Life Orientation Training）課程內容專為國小高年級學生設計，以融入正規課程方式推動，透過系統化教學提升學生情緒管理、人際互動、決策思辨及生活適應能力，兼具學術嚴謹性與教育實務性的優質課程。

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吳立森局長表示，面對快速變遷社會，學生除學科能力外，更需具備情緒管理、人際互動、問題解決與生活適應能力；高雄市近年積極推動社會情緒學習（SEL）政策，此次與臺灣大學合作導入PILOT課程，盼透過實證教育模式，培養學生韌性、幸福感與競爭力。

高雄市SEL中心學校杜昌霖校長說，推動SEL教育會是培養學生具備面對未來挑戰的關鍵核心，教育局攜手臺灣大學簽署合作意向書並導入PILOT學習教材，讓校園深化社會情緒學習（SEL），厚植學生發展軟實力。

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