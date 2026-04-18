三月瘋媽祖！蔣萬安曝太太曾當「香燈腳」感受信眾熱情

蔣萬安今一早參與內湖高工40週年校慶，活動前面對媒體聯訪問及大甲鎮瀾宮媽祖遶境。蔣萬安說，昨天去大甲鎮瀾宮的大甲媽祖上轎儀式，很榮幸可以跟江啟臣副院長受到顏清標董事長的邀請共襄盛舉。（記者方賓照攝）

台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香昨（17）日晚間10時5分起駕登場，台北市長蔣萬安也受邀參與上轎儀式。蔣今（18）日上午受訪表示，大甲媽祖遶境不只是台灣非常重要的民俗文化資產，也被Discovery頻道列為全世界三大宗教活動盛事，更透露日前的白沙屯媽祖遶境同樣吸引很多信眾，去年他太太也成為香燈腳參與。

蔣萬安今一早參與內湖高工40週年校慶，活動前面對媒體聯訪問及大甲鎮瀾宮媽祖遶境。蔣萬安說，昨天去大甲鎮瀾宮的大甲媽祖上轎儀式，很榮幸可以跟江啟臣副院長受到顏清標董事長的邀請共襄盛舉，大甲媽祖遶境不只是台灣非常重要的民俗文化資產，也被Discovery列為全世界三大宗教活動盛事。

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蔣萬安說，三月瘋媽祖，我想不只大甲媽祖，還有日前的白沙屯媽祖遶境，也吸引很多信眾，去年他太太也成為香燈腳，感受到許多信眾的熱情，昨天也看到許多信眾好朋友，大家展現對台灣這片土地深厚的感情與愛護。

蔣萬安也指出，他和江啟臣認識非常久，非常期待和他一起共同打拼，為人民爭取更大的福祉。

蔣萬安說，大甲媽祖遶境不只是台灣非常重要的民俗文化資產，也被discovery列為全世界三大宗教活動盛事。（記者孫唯容攝）

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