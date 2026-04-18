探索「阿嬤綠寶物」！恆春民俗植物微旅行 邀體驗染布餐桌智慧

恆春半島因氣候溫暖、季風顯著，孕育出獨特的植物生態。圖為毛柿的果實。（墾管處提供）

在陽光與海風交織的恆春半島，路邊不起眼的植物往往隱藏著先民的生活智慧。為了帶領大眾重新認識這片土地的「綠色寶物」，墾丁國家公園管理處攜手屏南社區大學，推出「半島微旅－阿嬤的綠色寶物」活動，結合生態觀察與植物染DIY，邀請民眾走入自然，感受族群交織下的植物利用文化。

恆春半島因氣候溫暖、季風顯著，孕育出獨特的植物生態。這片土地上的排灣族、阿美族、卑南族及平埔族等族群，在長年的生活實踐中，發展出豐富的民俗植物知識，舉凡建築器具、醫藥禮俗到日常飲食，無一不與植物緊密連結。這些被戲稱為「阿嬤綠色寶物」的智慧，不僅是生存之道，更是充滿人文溫度的文化記憶。

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墾管處指出，本次活動跳脫單純的室內講座，特別設計「理論與實作並重」的體驗流程。學員將先在遊客中心聆聽民俗植物專題介紹，隨即走訪苗圃與周邊步道，親眼觀察植物染的材料來源。活動亮點更包含手工植物染體驗，並現場準備具在地特色的民俗植物點心，讓參與者從視覺、觸覺到味覺，全方位感受先民與自然共存的奧秘。

墾管處表示，期盼透過這場微旅行，讓民眾在輕鬆的氛圍中重新連結土地，進一步激發對在地文化與環境保育的熱忱，共同實踐永續生活。活動報名費用每人200元（含植物染材料費），特別提供65歲以上長者及7至17歲青少年免費參加（限額20名）。詳情可至墾管處官網查詢。

排灣族用月桃葉鞘編成的月桃蓆。（墾管處提供）

活動中會品嚐排灣族的傳統食物-吉那福。（墾管處提供）

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