高鐵延伸屏東工程 近500萬立方公尺土方需外運

高鐵延伸屏東開工後，將產生大量土方需處置。（記者侯承旭攝）

高鐵延伸屏東開工後，預估近500萬立方公尺的土方需外運，為減緩市區交通衝擊，將於離峰時段疏運。

高鐵延伸屏東計畫路線長約26.2公里，其中明挖隧道段約5.78公里、潛盾段約11.82公里、引道段0.2公里、高架段約8.4公里；該計畫目前正進行環評。

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根據交通部鐵道局估算，高鐵延伸屏東計畫施工期間預估產生總挖方約548萬立方公尺、總填方量約127萬立方公尺，經計畫內土方調度後，考量施工時程差異，填方可能無法完全與挖方時程搭配，預估產生剩餘土石方約484萬立方公尺需外運處理。

該計畫剩餘土石方處理將依循「公共工程及公有建築工程營建剩餘土石方交換利用作業要點」規定，優先與高雄市及屏東縣境內相關公共工程進行餘土交換，或由承商價購有價物料或外運至合法土方收容場所處理等方式辦理。

鐵道局初估，土方施工期約3.5年，每月棄土約20日計，預估單日棄土量約5.8千立方公尺，假設每車載運土方量為14立方公尺計算，每日運送8小時，並避開通勤時間（上午7至9時、下午17至19時）於離峰時段進行運輸，估算離峰小時新增單向運土車輛約52車次，利用省道台1線及台17線輸運至高雄市仁武地區之土資場。

近日高雄市議員鄭孟洳提醒，市府應針對高鐵動工土方外運的交通衝擊提早因應。

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