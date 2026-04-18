新北萬里親人橘貓險遭車輪輾過 動保處救援翌日產下健康幼貓

新北市萬里區港東路上，日前有熱心民眾發現一隻橘貓險些被車輪輾過，隨即通報市府動物保護防疫處救援。（新北市動保處提供）

新北市萬里區港東路上，日前有熱心民眾發現一隻橘貓險些被車輪輾過，隨即通報市府動物保護防疫處救援。動保處長楊淑方說，動保員救援後這隻橘貓並將其帶回安置，橘貓隔日產下一隻健康幼貓，母女倆命名為花媽與花仙子，目前平安健康，已完成檢查、除蚤驅蟲及疫苗施打，性格親人，有意領養的民眾可於開放時間前往三芝動物之家互動或致電洽詢。

動保處指出，動保員李國良獲報後趕往救援，伺機以布巾將貓咪整隻包覆，這種「包裹式救援」可提供安全感、穩定貓咪情緒，更能防止失溫，橘貓則乖巧任由動保員帶回安置，三芝動物之家獸醫師謝弘斌隨為其體檢後發現，這隻看似發育尚未完全的亞成母貓已身懷六甲，就在安置後的隔天清晨，橘貓在安全的環境下順利產下一隻健康的幼貓。

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動保處表示，動保員謝溱秝將這對母女命名為花媽與花仙子，花媽雖經歷街頭流浪的艱辛，性情卻極度親人，即便在產後最敏感的護幼期也不會對工作人員清理環境或餵食警戒，甚至會主動蹭手撒嬌。

動保處說，目前花媽與花仙子已完成基本健康檢查、除蚤驅蟲及疫苗施打，身體健康，個性親人溫馴，適合家庭飼養，民眾可前往三芝動物之家與其互動或致電02-2636-5436洽詢，認養須年滿18歲，攜帶身分證件辦理認養手續，並響應認養不棄養，更多認養資訊，可查詢動保處官網或動保處粉專。

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