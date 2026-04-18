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    首頁 > 生活

    高市社宅「管線健檢」啟動 凱旋青樹租戶即日起可登記

    2026/04/18 09:06 記者王榮祥／高雄報導
    高住都巡檢社宅租戶水管排水。（都發局提供）

    高住都巡檢社宅租戶水管排水。（都發局提供）

    高雄市政府啟動社宅「管線健檢」，持續從關懷、管理、照顧強化等三面向推動社宅政策，都發局已主動將「凱旋青樹」社宅列入排程保養，租戶即日起可登記排定施作。

    高市府說明，都市發展局與高雄市住宅及都市更新中心（以下稱高住都）以市民居住品質為首要考量，將於「凱旋青樹」社宅執行家戶排水管檢查及藥劑保養作業，持續從關懷、管理、照顧強化三大面向推動社宅政策，確保提供租戶安全且舒適的居住環境。

    都發局主動安排「凱旋青樹」社宅執行家戶流理台及浴室排水管檢查及藥劑保養作業，強化社宅排水管線維護，租戶即日起可至一樓服務台登記排定施作。

    市府指出，目前社宅已由高住都中心接管維護，也同步加強租戶宣導，製作宣導維護圖卡加強住戶日常維護使用，若住戶發現排水不順暢，除可隨時通報修繕，服務人員到府查看，一樓服務台也備有簡易清理工具供民眾借用，力求「提早預防、即時處理」。

    高住都中心也特別提醒住戶，因應近期天氣變熱，冷氣空調濾網清潔是維持效能的關鍵，呼籲住戶建立良好使用習慣，共同愛惜公有財產設備，與市府攜手營造優質的社宅生活品質。

    高市府宣導社宅廚房流理台跟浴室排水平時保養技巧。（都發局提供）

    高市府宣導社宅廚房流理台跟浴室排水平時保養技巧。（都發局提供）

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