逆風飛翔！謝國樑接見2總統教育獎入圍學生 發獎金1萬

基隆市私立二信高中學生廖延鑫（圖左二）為聽障生，面對人生考驗仍勤學不輟，入圍總統教育獎，基隆市長謝國樑（右二）接見，發獎金1萬元。（記者俞肇福攝）

基隆市立正濱國中學生陳宇峰、私立二信高中學生廖延鑫克服人生逆境，入圍2026年總統教育獎，基隆市長謝國樑今天（17日）於市府接見入圍2026年總統教育獎複選的學生，頒發每人1萬元獎金作為鼓勵，肯定他們面對人生重重考驗，仍堅持不懈努力學習。

謝國樑表示，兩位學生在面對人生困境時，仍展現堅韌意志與卓越表現，充分體現總統教育獎所彰顯的精神，實為全體學子的典範。他更感謝師長長期的陪伴與指導，以及家長無微不至的支持與鼓勵。正是因為有家庭與學校的共同努力，才能讓孩子們在充滿愛與關懷的環境中成長。

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正濱國中學生陳宇峰就讀國小二年級時，陳父中風，導致陳家經濟陷入困境；母親為支應龐大醫療費用，變賣家產更兼職撐起家計。面對艱難環境，陳宇峰刻苦自勵，清晨提早到校參與晨訓，課後持續練習至傍晚，返家後亦主動分擔家務，並始終維持優異學業表現，國小六年級轉攻田徑競走項目，於基隆市中小學運動會奪得銀牌，並於全國賽事中刷新基市紀錄。升上國中後，在多項全國及地方賽事中屢創新紀錄，並於全國中等學校運動會勇奪第4名佳績；八年級期間更於台中盃及全國中等學校田徑錦標賽獲得銀牌，締造基隆市歷年最佳成績。

來自二信高中的廖延鑫，則以堅毅精神走過聽語復健歷程。自幼因聽力受限，透過助聽器與電子耳輔助，長期接受聽語治療，學習以讀唇與多重感官理解世界。在學習過程中，他勇於面對困難，主動表達需求，逐步建立自信。

廖延鑫回憶說，他在國小三年級接觸書法，透過不斷練習，逐步穩定筆法、提升表現，並在各級書法比賽中屢獲佳績，書法不僅讓他建立自信，也培養其專注與抗壓能力，成為人生重要的支持力量。

基隆市立正濱國中學生陳宇峰（左二）入圍總統教育獎，基隆市長謝國樑（圖右二）頒發獎金1萬元。（記者俞肇福攝）

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