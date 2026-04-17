「蔣太太」都打來！持有蔣萬安立委服務處舊號碼 陳情電話接不完

柳采葳指出，現在還是有許多民眾打到蔣萬安舊服務處的號碼陳情，導致該號碼現任持有民眾不堪其擾。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安2022年卸下立委身份後，其立委服務處電話號碼經過中華電信保留3個月後重回市面。不過，台北市議員柳采葳今（17日）指出，由於立法院頁面、過往文宣等至今還是有蔣萬安服務處電話號碼，導致許多民眾打電話到這支電話陳情，甚至有人自稱「蔣太太」，讓現任號碼持有民眾不堪其擾。

台北市政府秘書長王玉芬說，會立即聯繫立院請求下架，並與中華電信溝通，未來針對政治人物號碼停用後保留期間要延長；此外也將報告蔣萬安，請蔣萬安公開呼籲勿再打。

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台北市議會今進行民政部門質詢，柳采葳指出，蔣萬安過去擔任立委時的服務處電話在離開時就撤走，該服務處現在由她承接；然而，中華電信將號碼回收保留3個月後，又流入民間，許多民眾仍然不知，也因為市長臉書、立院網站公開資訊、文宣品等都有服務處電話，導致民眾陳情還是習慣打這支電話，甚至還有自稱是「蔣太太」的人打來，讓現任號碼持有民眾不勝其擾，打1999陳情。

柳采葳說，目前市府將臉書公開資訊都刪除了，但立法院網站上仍保留相關內容，且民眾家中還有許多當年的文宣品，上頭也都是該號碼，現任號碼持有民眾到現在甚至都不敢接電話了，市府應該有更積極作為，讓現任號碼持有民眾免於再接到「找蔣萬安」的電話騷擾。

王玉芬說，會立即聯繫立院溝通將有電話號碼的頁面下架，也會與中華電信聯絡，討論未來有關政治人物等號碼，希望能保留更長一段時間後，再流回市面；此外，也會跟蔣萬安回報，請他公開表達，該電話已不屬於蔣萬安，希望民眾不要再打來。

柳采葳指出，現在還是有許多民眾打到蔣萬安舊服務處的號碼陳情，導致該號碼現任持有民眾不堪其擾。（記者甘孟霖攝）

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