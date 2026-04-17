桃市中壢體育園區BOT案招商 邀民間投資400億建大巨蛋

桃園市政府規劃「中壢體育園區BOT案」將興建大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府規劃「中壢體育園區BOT案」，將興建大型室內多功能體育館「中壢大巨蛋」與購物中心，市府體育局3月23日公告招商，6月23日截止收件，預期吸引民間投資約400億元，為確保運動產業發展與市民運動福利並行，招商文件中規範「須興建營運至少832坪以上運動設施供民眾運動使用」。

體育局長許彥輝說，中壢體育園區BOT案位於中壢區環中東路、環運路口，佔地達9公頃，未來可銜接中壢車站三鐵共構、捷運綠線延伸中壢段、桃園鐵路地下化等交通建設，市府將BOT案定位為市境最高層級的大型室內多功能體育館、南桃園第1座購物中心，目的是帶動南桃市運動、娛樂、經濟與觀光產業同步升級，其中，「中壢大巨蛋」將是至少2萬1千席固定觀眾席位的場館，目前模擬體育館建築面積約2萬8600平方公尺，占模擬整體總建築面積4萬300平方公尺的70%。

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許彥輝說，國內現有的巨蛋案多未提供社區型運動空間，市府於中壢體育園區的招商文件中，除規範須興建營運至少832坪以上運動設施供民眾運動使用，還要求廠商須興建營運綜合球場、桌球室等室內運動設施，並納入里民優惠，保障民眾運動的福利。

許表示，市府賦予中壢體育園區「城市品牌行銷」重任，除須滿足民眾日常運動需求，還可舉辦國際級棒球賽事、大型娛樂展演，吸引國內外參賽隊伍、國際觀光客、全國各地民眾前來，期能讓桃園市成為國際級地標性運動娛樂城市。

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