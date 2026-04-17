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    首頁 > 生活

    教師法修法明定停聘冤案補償 教長：更符合比例原則與公平性

    2026/04/17 14:42 記者林曉雲／台北報導
    立法院今天完成教師法修法，教育部長鄭英耀受訪表示，更符合比例原則與公平性。（記者林曉雲攝）

    立法院今天完成教師法修法，教育部長鄭英耀受訪表示，更符合比例原則與公平性。（記者林曉雲攝）

    立法院今（17）日三讀通過教師法第25條及第53條修正條文，明定停聘教師最終回復聘任者，應補發停聘期間的本薪（年功薪）及學術研究加給。教育部長鄭英耀今日受訪表示，教師待遇包含本薪（年功薪）與學術研究加給，兩者皆為正式薪資的一部分，此次修法明確納入補發範圍，讓停聘期間的權益回復更為完整，也更符合比例原則與公平性。

    鄭英耀表示，教師在教學現場投入甚深，但實務上仍可能因不實指控或誤解遭停聘接受調查，過去制度下，即使最終獲得平反，補償僅限於本薪，未能完整反映教師整體薪資結構，對教師權益保障仍有不足。

    鄭英耀指出，近年教師權益保障議題備受關注，立法院多位委員亦提出修法建議，期望完善相關制度，降低教師在面對調查期間的不確定風險，同時兼顧程序正義與教育現場穩定。此次修法也被視為制度面向的重要調整，回應教育現場實際需求。

    鄭英耀強調，教育部樂見立法院完成修法，未來將配合相關子法及行政措施，確保制度順利落實，不僅有助於提升教師職場保障，讓教師能更安心投入教學、堅守教育崗位，也有助於維護學生受教權，促進整體教育體系穩定發展。

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