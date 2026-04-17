原住民禁伐補償金翻倍 高雄現爭地糾紛

高雄市民住民議員高忠德今（17）日在臉書貼出一張山區線條圖，質疑「這是什麼東西」。（圖擷自高忠德臉書）

原住民禁伐補償金從去年起，由原本的每年每公頃3萬元提高至6萬元，衍生不少爭地糾紛!高雄市民住民議員高忠德今（17）日在臉書貼出一張山區線條圖，質疑「這是什麼東西」，外界看了一頭霧水；市府則表示，看畫的圖應該是土地有爭議，分不清楚是誰的，將提供給公所認定。

據了解，這塊地位於桃源區的拉芙蘭，高忠德接獲鄉親陳情，請他主持公義。高今天受訪時表示，有原住民10年前爭取這塊土地時，沒有依照正常行政程序申請，就土地的使用上來講，因為這裡是增劃編原住民保留地，規範是過去要有使用過，但聽說沒有實質使用過。

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對此，高雄市原民會主委阿布斯指出，看畫的圖應該是土地有爭議，「分不清楚是誰的」，所以要把他們祖先使用過的紀錄、照片或口說的足跡，提供給公所，由公所的土地審查委員會來認定這塊地是誰的，這就是增劃編的業務。

阿布斯透露，由於去年立法院才通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，補償金從原本的每年每公頃3萬元，提高至6萬元，因此現在很多部落族人，會積極的要把土地找回來、爭取增加土地範圍，但有時土地很難去界定，因為可能是過去的祖先共同使用。

據了解，第一階段審查是在地方區公所區長與土地審查委員會，但土地審查委員會的委員，是由區長找來的，對此很多族人有意見。高忠德希望市政府應該要有權責，或派專家學者一起審查；阿布斯也認同此看法，認為應多增加公部門專家、學者，或讓市政府有共同認定的機制，以避免紛爭。

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