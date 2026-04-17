翡管局要求「耗水費」與台電喬不攏 蔣萬安這麼說

台北市長蔣萬安今（17）日上午受訪表示，水庫會有相關對應的措施，來確保所有市民的福祉。（記者孫唯容攝）

台北翡翠水庫多次支援台電發電，去年函文台電要求收「耗水補償費」遭拒絕，雙方仍處僵局。翡管局長林裕益昨（16）日直言，若台電態度仍強硬，未來將不再支援供電。台北市長蔣萬安今（17）日上午受訪表示，水庫會有相關對應的措施，來確保所有市民的福祉。

台電近3年9次臨時向翡翠水庫申請延長水力發電時數，遭監察院糾正計費費率偏低，翡管局去年提出耗水補償費每噸（立方公尺）新台幣3元計價，遭到台電拒絕。林裕益昨在市議會建委員會答詢時說，未來不再支援發電，預計明年推動翡翠水庫水力發電綠能爭取國際認證。

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蔣萬安今出席捷運東環段CF720區段標開工動土典禮，被問及翡翠水庫和台電合約談不攏是否影響發電？蔣萬安回應，翡管局昨天也在議會做了說明，114年市府也收到監察院審查意見，表示台電向翡翠水庫收購發電的電價費率偏低，低於其他綠電費率，所以水庫會有相關對應的措施，來確保所有市民的福祉。

翡管局今天上午也發布澄清新聞稿說明，針對翡翠水庫發電不再提供台電？翡管局表示，翡翠水庫水力發電目前仍配合水庫供應民生用水及水位調節之放水需求進行，並依契約繼續執行售電予台電，並未停止供電。

翡管局表示，台電內部機組故障臨時調度支援，翡管局主張應有補償機制，針對議員關切台電因機組故障，例如114年林口火力機組事故，申請翡翠水庫延長發電時數，支援緊急電力調度，應有補償機制一事，翡管局於114年10月13日研提函送「台電公司申請翡翠水力發電延長時數耗水補償契約書（草案）」予台電，並與台電於114年12月11日進行協商交換意見，但台電仍於今年1月27日函覆表示「恕難同意」。

翡管局表示，基於維護大台北約600萬市民的民生用水，未來若再發生台電內部機組故障，而需緊急電力調度之情形，在未有合理補償機制之前，翡管局將不再配合延長發電支援，以確保水庫供水安全。

針對規畫推動翡翠水力綠能國際認證，翡管局表示，為確保翡翠水庫水力發電之綠能效益，北市府已於116年施政綱要草案「未來之都」政策項下，納入「翡翠水力綠能、爭取國際認證」工作重點。未來，翡管局將推動取得國際永續水力（HSA）認證，完成認證之後，即可覓尋潛力企業進行合作，提升翡翠水力發電效益。

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