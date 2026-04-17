垃圾車也來進香！香燈腳「邊走邊淨香」 5天清出近30噸廢棄物

彰化信眾楊竣傑連續兩年號召親友組成「相挺」垃圾服務車隊，出動垃圾車、回收車一路隨香燈腳前行。（楊竣傑提供）

白沙屯媽祖徒步進香萬人空巷，今年人數再創新高，伴隨而來的垃圾量也驚人。彰化溪湖鎮信眾楊竣傑連續兩年號召親友組成「相挺」垃圾服務車隊，出動垃圾車、回收車一路隨香燈腳前行，5天行程已清出近30公噸廢棄物，以實際行動守護這場信仰盛事的環境品質。

楊竣傑表示，他長期參與媽祖進香活動，曾設置補給站、行動廁所等支援香燈腳。去年起駕前，他夢到自己開著垃圾車參加進香，認為是媽祖指示，於是聯繫環保業者，恰好遇上同樣虔誠信仰的業者，兩人一拍即合，成立車隊。

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楊竣傑說，「相挺」車隊由20多位彰化好友組成，假日更增至30人，配備垃圾車、回收車及兩台子母車，每天隨隊伍行走約30公里，沿途收運。他觀察，今年出現不少未吃的便當、只喝一口的手搖飲，尤其半糖、含糖飲料浪費嚴重，「看了很心痛」。

楊竣傑表示，今年香燈腳人數創新高，垃圾量也隨之暴增。以5噸垃圾車為例，每天幾乎滿載，回收車每日約可回收2車、約2噸資源物，5天下來已累積近30噸。垃圾車每日出動成本約5萬元，由團隊自掏腰包與友人集資支應。

楊竣傑說，媽祖進香是台灣獨有的宗教文化，擁有驚人的人潮與力量。他希望透過「跟車淨香」行動，減輕地方清潔隊壓力，也拋磚引玉，呼籲更多人落實環保，「減少垃圾、提升品質，這是我能為媽祖做的一點心意。

楊竣傑（右2）表示，希望透過「跟車淨香」行動，減輕地方清潔隊壓力。（楊竣傑提供）

「相挺」車隊配備垃圾車、回收車及兩台子母車，每天隨隊伍行走約30公里。（楊竣傑提供）

楊竣傑說，今年出現不少未吃完的便當、只喝一口的手搖飲，尤其半糖、含糖飲料浪費嚴重。（楊竣傑提供）

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