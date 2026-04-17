當眾連甩2巴掌！高中舉重教練爆體罰 畫面曝光掀怒火

台中市一所高中的舉重教練，被控在比賽期間當眾掌摑學生。（示意圖，資料照）

台中市大里區一所高中舉重隊許姓教練，遭指在比賽期間當眾掌摑學生，引發輿論撻伐，網路流傳影片中，可見一名穿黑衣的國三學生被叫到面前，蹲低身體後，隨即遭教練連賞兩巴掌，畫面曝光後掀起「教育是否能動手」的激烈討論。

校方證實事件發生於今年3月，當時舉重隊前往外縣市參加全國青年盃健力錦標賽，過程中疑似因學生在場外嬉鬧、甚至爆粗口，許姓教練將其叫來訓誡，但過程出現「不恰當肢體接觸」，校方強調，已依規定對該名教練進行懲處，並主動前往學生家中說明情況。

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據校方轉述，學生家長認為孩子加入舉重隊後，生活態度與品格確實有所改善，雖對教練出手方式感到不妥，但整體仍肯定其帶隊成效，因此表達願意體諒、不再追究，不過影片曝光後，仍有不少網友質疑，以體罰作為「品德管教」是否逾越教育底線。

貼文者說，高強度體育訓練已讓學生承受極大壓力，不應再以體罰方式管理，並引用《教育基本法》指出，任何形式的體罰與不當管教均屬違法，恐涉及行政處分甚至民刑事責任，呼籲教育主管機關介入調查並建立明確規範。

台中市政府教育局表示，已接獲通報並啟動調查程序，要求校方加速查明事實，若確認涉及不當管教或違法行為，將依法從嚴懲處，絕不寬貸，以維護學生受教權與人身安全。

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