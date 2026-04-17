竹市三民國中暑假水電達人班 開放家長社會人士免費學

水電達人自己當！新竹市三民國中暑假水電達人班開放家長及社會人士免費上。學生上過課後，已能簡單維修家中的各種水電產品。（記者洪美秀攝）

家裡的馬桶及電燈壞了，卻叫不到水電師傅！面對水電維修人力短缺現況，新竹市三民國中2年前寒暑假開辦「學生水電簡易維修營」營隊，因實用性高且成效顯著，每次開班就爆棚。在哲毅機電工程董事長陳勝標支持下，校長丁淑觀今天表示，今年暑假將擴大規模辦理「家長水電達人」班，對象首度擴及家長、退休教師、社區人士，即日起開放報名。

丁淑觀說，水電維修營隊從1個班開到4個班，開辦初衷很單純，就是希望家裡的生活水電能自理與解決問題，並增加親子互動及學生手作機會。有鑑現今水電技工難尋，居家小故障往往求助無門，若孩子能掌握基本修繕技能，不僅能分擔家務，更能建立自信。開班後已從1個班擴展到今年寒假4個班，學生在東泰高中水電維修科老師的指導下，已學會更換水龍頭墊片、接電線到基本迴路檢測。

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贊助課程師資費用的哲毅機電董事長陳勝標說，只要社區有需求、學生想學、家長想學，學校儘管放手去辦，經費他來扛，並承諾只要有需要，就會一直贊助，確保這項具有教育意義與實用價值的活動永續傳承。

因退休教師及家長詢問度高，丁淑觀說，今年暑假將首度對外開設「跨世代技能傳承水電」社區工作坊，即日起到5月20日止開放線上報名。上課時間是7月2日 、7月3日上午 （8:00-12:00）共8節課，招生人數是每班20人，以40人兩班為限。教學內容包括居家水電基礎常識、水龍頭更換、馬桶檢修、衛浴設備簡易維修、門把更換、燈具更換、簡易電腦維修及用電安全檢測等。

水電達人自己當！新竹市三民國中暑假水電達人班開放家長及社會人士免費上。學生上過課後，已能簡單維修家中的各種水電產品。（記者洪美秀攝）

水電達人自己當！新竹市三民國中暑假水電達人班開放家長及社會人士免費上。學生上過課後，已能簡單維修家中的各種水電產品。（記者洪美秀攝）

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