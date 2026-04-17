文華高中招體育老師考完跑步、游泳加筆試後竟取消 考生炸鍋

議員張芬郁（中）等質疑文華高中教甄作業。（記者蘇孟娟攝）

文華高中10日辦理體育科教甄，不料考生連過跑步、游泳及筆試三關考驗後，13日突收到甄試暫停通知，學校退報名費，引起考生炸鍋；校方澄清，考試結束後收到投訴稱有考試公平性疑慮，經抽卷查閱確有考生部分試題答對率異常高，因出現筆試公平性疑慮，學校教師甄選委員會決議暫停該科教甄；教育局指出，有收到學校通報教甄異常，經局內法務審議認同教甄暫停處置，但會發函糾正學校行政疏失。

台中市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融、陳淑華、蕭隆澤等人，今在議會質詢指出，文華高中招考1名體育老師，吸引36人報考，結果考生接連考完1500公尺跑步、游泳及兩個半小時的筆試後，竟在13日收到校方公告「甄選初試筆試公平性疑慮」，暫停體育科甄選作業，初試報名費全數退費，考生炸鍋。

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張芬郁指出，考生不滿術科、筆試均已考完，若筆試有問題，應筆試重考補救，該校卻直接沒收考生權益；學校勇於承認錯誤或許值得嘉許，但要求教育局一個月內提出調查說明，檢討類似情形不得再發生。

文華高中指出，10日考試結束、隔日閱卷後，12日收到匿名郵件投訴體育科恐有成績異常、考試不公疑慮，學校立即抽卷清查，查出確有考生部分試題答對率異常高「答題異常」，基於維護考生權利及考試公平性，教師甄選委員會13日緊急開會全員通過，暫停體育科甄選作業。

校方強調，該科命題採聘3名委員各自命題，再由另一名教師組成試題，針對答題異常情況，後續會進行調查；該科有36人報名，有32人到考，經逐一電話連繫已31人完成退費。

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