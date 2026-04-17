補發薪資只是起點 全教總籲完善復職權益與名譽保障

立法院今日三讀教師法修法，補發停聘薪資，全教總發聲明呼籲完善復職權益與名譽保障。（資料照）

立法院今（17）日三讀通過「教師法」第25條修正案，明定教師停聘事由消滅且未遭解聘或終局停聘處分、並回復聘任者，應補發停聘期間全數本薪（年功薪）及學術研究加給。全國教師工會總聯合會（全教總）發出聲明表達高度肯定，認為此舉補上長期制度缺口，是維護教師權益的重要里程碑。

全教總理事長侯俊良指出，過去教師在遭停聘調查期間，即使最終證明清白，仍無法追回停聘期間薪資，形同承受不必要的經濟懲罰。此次修法明確規範補發完整薪資，有助落實程序正義，也回應教師長期訴求。

請繼續往下閱讀...

侯俊良表示，全教總在2024年7月與教育部長鄭英耀當面溝通此議題，並持續推動修法，透過與朝野立委協調與連署，促成此案於今（2026）年4月1日在立法院教育文化委員會完成審查，並於今日完成三讀立法，全教總感謝各界支持，讓制度改革順利完成。

不過，侯俊良也強調，補發薪資僅是第一步，教師復職後的權益仍待進一步完善，包括停聘期間若曾自費負擔代課費用，應由主管機關全額負擔；停聘期間的差勤紀錄應全面註銷，避免影響後續考核、甄選或介聘；此外，對於查無實據的案件，應建立更積極的名譽恢復與補償機制，以減少對教師專業聲譽的傷害。

全教總專業發展中心執行長葉明政指出，在當前制度下，部分未經充分查證的指控即可能啟動停聘調查，已對教師士氣造成衝擊，甚至形成「濫訴」問題，呼籲教育部應同步檢討校事會議制度，從源頭改善調查啟動機制，避免不必要的行政處分。

全教總強調，正義不應止於金錢補償，更應回復教師專業尊嚴與工作環境的穩定，期待教育部儘速提出相關配套改革，讓校園回歸專業與理性，建立更健全的教育環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法