中研院攜手NVIDIA搶攻先進科技 推AI量子處理器測試校準技術

中研院近期與NVIDIA攜手合作，推AI量子處理器測試校準技術。（資料照）

強強聯手搶攻最新科技！中研院今天表示，近期已經與NVIDIA展開合作，運用NVIDIA Ising系列AI模型，發展以人工智慧驅動的自動化校準技術，提升測試效率與系統可擴展性，為量子晶片規模化奠定基礎。

量子處理器（QPU）是超導量子電腦的核心。中研院現正致力精進超導QPU製程技術的規模化與可靠度，關鍵突破之一是在大型QPU上建立高效率、可反覆進行的測試流程。而為突破傳統QPU校準方法的限制，中研院導入NVIDIA Ising，推動AI量子處理器測試校準技術的發展。

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事實上，2025年諾貝爾物理學獎得主約翰．馬汀尼斯就曾指出，台灣憑藉先進晶片製造實力，在全球量子科技發展中具備關鍵優勢。隨著超導量子計算技術持續推進，對於兼具高度可擴展性、精確度與製造能力的超導QPU需求日益殷切。而NVIDIA Ising就是一個開放式AI模型、訓練工具與框架系列，專為量子計算應用所設計。

中研院長廖俊智表示，過去的QPU校準多仰賴人工經驗及循環的修正程式，不僅效率有限，也難以應對大型系統需求，NVIDIA Ising模型首創可從QPU實驗數據互動式推論校準操作。中研院團隊導入此技術，得以在整合量子運算與圖形處理器（GPU）的架構下，加速QPU製作與測試的開發流程，有效縮短當前硬體能力與實用量子應用之間的差距。

中研院關鍵議題研究中心量子電腦專題中心執行長陳啟東指出，此系統已整合至中研院的量子電腦平台，透過自動化多代理協同架構，提供多項關鍵能力。系統支援閉迴路參數最佳化，透過持續的「執行－檢測－調整」循環，自動微調實驗參數並偵測量子位元頻率。僅需輸入單一句自然語言指令，即可在1顆包含5個量子位元與4個耦合器的量子晶片上完成讀出校準，並自動生成實驗流程，顯示其在該專題中心最新發表之20位元晶片上的應用潛力。

中研院表示，透過與NVIDIA的合作，正建立一個兼具高可靠性、高效率與可擴展性的量子測試基礎設施，並開放此一平台資源，服務國內學研與產業界，促進量子技術研發與應用交流，進一步強化台灣整體量子科技生態系。

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