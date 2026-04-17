為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北淡海輕軌服務通勤族 5/4起平日早尖峰時段增開班次

    2026/04/17 12:26 記者黃子暘／新北報導
    為因應持續增長的尖峰搭乘需求，以及淡北道路施工期間的交通負荷，淡海輕軌自5月4日起實施新版時刻表。（新北捷提供）

    為因應持續增長的尖峰搭乘需求，以及淡北道路施工期間的交通負荷，淡海輕軌自5月4日起實施新版時刻表。（新北捷提供）

    新北市淡海新市鎮人口逐年攀升，新北捷運公司指出，淡海輕軌成為在地通勤族的重要交通工具，為因應持續增長的尖峰搭乘需求，以及淡北道路施工期間的交通負荷，淡海輕軌自5月4日起實施新版時刻表，透過平日早尖峰時段增開班次，重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）最小班距將縮短至3至5分鐘，預計提升該時段20％運能。

    新北捷指出，據統計，淡海輕軌2018年通車以來運量佳，去年12月平日平均運量已達1萬9200人餘次，較2019年通車初期9427人次成長近100％；與去年同期相比，今年平均日運量也增長約15％。

    新北捷表示，上午尖峰時段通勤需求最為集中，新時刻表更新將自5月4日起，於平日早尖峰加開5個班次，盼將低車廂擁擠度，更吸引自駕民眾改用大眾運輸，改善區域交通效率。

    因淡江大橋5月通車在即，通車慶祝活動陸續登場，新北捷說，為確保活動期間人潮順暢，將於活動進場及離場時段額外規劃加班車疏運專案，以高頻率班次密集往返，緩解周邊路網壓力，邀請大眾多加利用大眾運輸，享受不塞車的出行體驗，新時刻表已公告於新北捷官網

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播