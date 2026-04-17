新北淡海輕軌服務通勤族 5/4起平日早尖峰時段增開班次

為因應持續增長的尖峰搭乘需求，以及淡北道路施工期間的交通負荷，淡海輕軌自5月4日起實施新版時刻表。（新北捷提供）

新北市淡海新市鎮人口逐年攀升，新北捷運公司指出，淡海輕軌成為在地通勤族的重要交通工具，為因應持續增長的尖峰搭乘需求，以及淡北道路施工期間的交通負荷，淡海輕軌自5月4日起實施新版時刻表，透過平日早尖峰時段增開班次，重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）最小班距將縮短至3至5分鐘，預計提升該時段20％運能。

新北捷指出，據統計，淡海輕軌2018年通車以來運量佳，去年12月平日平均運量已達1萬9200人餘次，較2019年通車初期9427人次成長近100％；與去年同期相比，今年平均日運量也增長約15％。

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新北捷表示，上午尖峰時段通勤需求最為集中，新時刻表更新將自5月4日起，於平日早尖峰加開5個班次，盼將低車廂擁擠度，更吸引自駕民眾改用大眾運輸，改善區域交通效率。

因淡江大橋5月通車在即，通車慶祝活動陸續登場，新北捷說，為確保活動期間人潮順暢，將於活動進場及離場時段額外規劃加班車疏運專案，以高頻率班次密集往返，緩解周邊路網壓力，邀請大眾多加利用大眾運輸，享受不塞車的出行體驗，新時刻表已公告於新北捷官網。

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