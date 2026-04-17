「粉紅超跑」沿台19線狂飆經自強大橋入彰化 信徒：根本急行軍

白沙屯媽祖鸞轎停下來緊靠婦人賜福。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香今（17）日凌晨約1點左右在數萬信徒喊呼聲中，從北港朝天宮起駕回程，鑾駕沿著台19線一路狂飆，相隔4年再進到崙背市區，短暫停駕，數萬名香燈腳把崙背街道擠得水洩不通，11點半左右通過自強大橋進入彰化縣，信徒直呼：根本是急行軍。

白沙屯媽祖北港進香最重要刈火儀式，昨天晚上9點在朝天宮大殿舉行，在廟內近千名香燈腳一同誦念1600多張疏文，再逐一放入萬年香火爐焚化，場面壯觀，儀式結束後白沙屯媽祖、山邊媽祖、爐主媽祖分別登轎起駕回程。

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進香隊伍在深夜裡前進，沿途停駕北港鎮公所、鎮民代表會、北辰派出所、元長舊公所鰲峰宮，5點20分在雲林白沙屯媽祖會停駕後，即一路狂飆，7點48分到崙背慈聖太子殿才再停駕。

白沙屯媽祖鸞轎從慈聖太子殿起駕前進，路旁有一名婦女帶著小孩跪地祈求媽祖保祐，媽祖鸞轎靠近緊靠婦女賜福逾1分鐘，婦女泣不成聲請媽祖保祐，連周邊的香燈腳都感動落淚。

鑾駕從台19線轉彎朝崙背市區前進，8點55分停駕奉天宮，隨即又起駕途中經過崙背農會供銷部鑾駕進入繞一圈後離開，再度沿著台19線往北，到10點才又停駕在埤腳慈聖宮，起駕後再度急行，在11點多經過自強大橋進入彰化竹塘。

凌晨1點起駕到現在走了快12小時，不少香燈腳相互加油，有信徒則在網路留言，根本是急行軍。

隔了4年白沙屯媽祖再次進入崙背市區，在奉天宮停駕。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖鑾駕凌晨從北港朝天宮起駕回程，沿著台19線一路急行，11點半左右通過自強大橋進入彰化縣轄。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

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