淡江大橋17日工程參訪 民政局：未報名也可上橋

淡江大橋今天下午舉辦工程參訪活動，但有里長抱怨活動資訊混亂，一般民眾不知可否登橋。新北市政府民政局強調，未限制只有報名的團體才能上橋，歡迎一般民眾共同見證。（資料照）

淡江大橋今天下午舉辦工程參訪活動，但有里長抱怨活動資訊混亂，一般民眾不知可否登橋。新北市政府民政局強調，未限制只有報名的團體才能上橋，歡迎一般民眾共同見證。

淡江大橋訂5月通車，一系列參訪及慶祝活動接續展開，今天下午舉行首發工程參訪。但淡水區崁頂里里長吳庭岳在臉書發文表示，接獲許多里民反映，工程參訪資訊混亂，一般民眾不知是否可上橋。區公所原本指不開放給一般民眾，僅限團體、志工幹部約5000人，但市長侯友宜卻說會準備2萬份紀念小卡給參與民眾，讓人一頭霧水。

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新北市民政局接受中央社記者電訪回應，今天活動規劃下午2時由淡水、八里居民陸續分批上橋，後續在橋梁安全無虞的狀況下，「一般民眾皆可依循現場管制登橋參訪」。

民政局補充，先前區公所的報名作業，是針對在地社團、志工等大型團體進行主動邀請與人數統計，旨在預先準備接駁及導引服務。活動並未限制只有報名的團體才能上橋，歡迎一般民眾共同見證。

日前民政局長林耀長在市政會議報告，17日舉辦的「淡水八里。橋見未來」漫步活動開放報名5000人，25日「好朋友來瞧橋」健行活動也採取報名方式。

侯友宜當時詢問，是否有限制沒有報名者不得參加活動；林耀長回覆稱，並未限制未報名鄉親，主要牽涉到發放紀念品的數量與製作時間，才會有報名的名額。

侯友宜說，淡江大橋是國際地標，且17日為搶先漫步的首發活動，預估可能吸引2至3倍人數。這次將加碼印製2萬張紀念小卡並備有專屬戳章，供參與民眾收藏歷史印記。

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