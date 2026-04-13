避免棒球狼師悲劇再現 議員要求聘用托育人員一定先要到「托育服務整合資訊系統」查核

多位民進黨議員要求聘用托育人員一定要先查核。（記者蘇金鳳攝）

台中發生棒球狼師性侵多名學童，該名狼師先前就有紀錄但學校卻未人才資料庫查核，民進黨多名市議員今天在市議會擔心的表示，負責照顧嬰幼兒的托育及托嬰人員的資料是否有事先查核？議員張芬郁更要求相關單位一定要到「托育服務整合資訊系統」查核，不要再讓悲劇發生。

社會局長廖靜芝表示，該名棒球狼教練性侵學童通報案件46位，受理關切其中39案，其他轉介所在外縣市，而對於托嬰中心的人員社會局確實執行托嬰中心不適任人員查詢，「托育服務整合資訊系統」也有對外開放，衛福部修「兒少權法」也有邀請各縣市政府參加表達意見。

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市議員蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜昨天批評社會局處理狼師、虐兒事件不夠積極「躺著處理」。

蕭隆澤指出，該名棒球狼教練性侵學童事件已揭發２年，要求社會局具體協助輔導受害人走出陰影，不能流於口頭應付，而公幼虐兒事件也時有耳聞，要求社會局提供輔導協助幼兒的資料。

市議員張芬郁表示，棒球狼教練性侵學童事發多年未被發現，與教育局和校方沒有確實執行人才資料庫查核有關，衛福部社家署建置「托育服務整合資訊系統」，要求托嬰中心聘僱工作人員前須檢附最近3個月核發的警察刑事紀錄證明書等資料報社會局核准，社會局也須透過該系統查詢人員是否有違反「兒少權法」第81條，以阻卻不適任人員，要求社會局確實執行。

陳淑華則表示，狼教練性侵學童事件，早在2024年就被爆出，一年多以後的現在，地檢調查受害學童不斷擴大，盧秀燕竟然還在「算數字」政府最重要的是保護人民，尤其是保護孩子不能等，她批，盧秀燕只在乎購物節，只在乎財團百貨開幕，只在乎財團大賺錢。#

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