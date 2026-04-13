台灣塔8年未落實 盧秀燕遭批「出訪經費不刪一毛、毫無作為」

台中市議員何文海（圖）批評盧秀燕出訪考查「台灣塔」，回國後毫無作為。（記者黃旭磊攝）

台中市長盧秀燕將結束8年任期，台中市議會今天進行第4屆第7次業務質詢，民進黨議員何文海批評盧秀燕多次出訪，考查「台灣塔」（台灣智慧營運塔）回國後毫無作為，台中市副市長黃國榮答詢稱，考慮採用BOT仿照「台北101」模式，持續研擬引進民間投資。

盧秀燕上月結束訪美，返國1個多月來無考察作為引發議員關注，何文海質詢稱，盧秀燕上任第一年（2019），帶一大票人去英國與荷蘭，說要解決（前市長）胡志強台灣塔、林佳龍智慧營運中心問題，「8年過去了，解決在哪裡看不到」，市長出國預算議會一毛不刪，回國只會吹牛會而已，看到什麼作為？要盧秀燕吐錢出來，所有出國經費議會全支持，回國後通通跳票。

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台灣智慧營運塔為中市府計劃興建數位中心，原計劃在水湳經貿生態園區中的中央公園，蓋成智慧園區管理中樞，規劃面積4.4公頃、樓高262公尺至今未蓋成。

台中市副市長黃國榮答詢稱，台灣智慧營運塔（原台灣塔）規劃採 BOT（興建、營運、移轉） ，與台北101同樣模式持續進行，市府計畫採取完全民間投資、0預算方向規劃。

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